Naomi Campbell | flirt sui social con Liam Payne | ex volto dei One Direction

I capelli afro di Naomi Campbell segnano la riscossa delle ricce naturali di tutto il mondo : Gli inglesi la chiamano "suitability", ovvero la portabilità di un look, la sua indossabilità. Naomi Campbell abbandona la lunga chioma liscia, per dare spazio a un nuovo taglio di capelli grazie al quale tocca il massimo della sua bellezza. Il suo viso strepitoso, infatti, viene esaltato dal riccio afro e la pone sicuramente tra le celebrity il cui look sarà super imitato in questo inverno. Il riccio naturale è stato ...

Liam Payne e Naomi Campbell hanno flirtato pubblicamente su Instagram : Una serie di commenti ammiccanti The post Liam Payne e Naomi Campbell hanno flirtato pubblicamente su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Naomi Campbell - la foto che sconvolge il mondo : toglie la parrucca e si mostra com'è in realtà - quasi calva : "Bare it all". Naomi Campbell sceglie Natale, e Instagram, per mettersi "a nudo" e mostrare tutto. Sotto la parrucca, niente o quasi: la foto, pubblicata sul suo profilo, ha sconvolto molti suoi follower: la top model più famosa e iconica dagli anni 90 a oggi toglie la chioma folta e posticcia e mos

Naomi Campbell è quasi calva : foto senza capelli artificiali sui social : Naomi Campbell ha pubblicato su Instagram una foto per certi versi sorprendente: per la prima volta, infatti, si è mostrata ai suoi fan senza parrucca e con pochi capelli, giacché l'ex top-model soffre ormai da qualche anno di calvizie. Il disturbo è emerso dopo anni e anni di acconciature estreme, realizzate per motivi professionali. E così la chioma della modella britannica, plasmata di continuo per risultare adatta e impeccabile in passerella ...

Naomi Campbell si mette a nudo : guarda la foto che ha postato ‘senza capelli’. Scopri il perchè : Naomi Campbell come non te l’aspetti. Su Instagram posta una foto in cui si ritrare “a nudo”…Il che non significa spogliarsi: la bella top, icona degli anni 90 e ancora sulla cresta dell’onda a... L'articolo Naomi Campbell si mette a nudo: guarda la foto che ha postato ‘senza capelli’. Scopri il perchè proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Naomi Campbell la foto che incuriosisce su Instagram : via la parrucca - eccola senza capelli : Naomi Campbell come non te l'aspetti. Su Instagram posta una foto in cui si ritrare "a nudo"...Il che non significa spogliarsi: la bella top, icona degli anni 90 e ancora sulla cresta...

Naomi Campbell pubblica un selfie senza parrucca su Instagram : Naomi Campbell ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie che la ritrae senza parrucca, confermando le indiscrezioni riguardo la perdita di capelli. A quanto pare, la nota Venere nera è affetta da tempo di una grave forma di alopecia, dovuta all'eccessivo utilizzo di trattamenti aggressivi ed extension. Servizi di moda e sfilate in cui era obbligata ad effettuare estremi cambi di look hanno provocato danni irrecuperabili alla capigliatura ...

Naomi Campbell si mostra per la prima volta senza parrucca : Naomi Campbell si mostra per la prima volta senza parrucca, confermando le voci riguardo la perdita dei capelli. Nel mondo della moda si vocifera ormai da tempo che la Venere Nera sia affetta da una grave forma di alopecia. Anni e anni di trattamenti aggressivi e l’uso intensivo di extension per motivi lavorativi hanno creato uno stress eccessivo alla chioma della top model, che ha iniziato a perdere i capelli. Servizi di moda e sfilate in ...

Naomi Campbell senza parrucca : il selfie su Instagram : Per la prima volta la ex top model si è mostrata ai follower priva della chioma corvina che l'ha sempre contraddistinta

Naomi Campbell colpisce ancora - sarà testimonial di Shiseido : Con quell'inconfondibile falcata che l'ha resa celebre in tutto il mondo. In splendida forma e bellissima a 48 anni, Naomi Campbell non era mai stata scelta in qualità di testimonial o ambasciatrice ...

Naomi Campbell per la prima volta testimonial di bellezza a 48 anni : ... e ai social, Leggi Così, dopo aver contribuito notevolmente negli anni '90 a sdoganare la pelle nera in passerella e a combattare un'odiosa 'white supremacy' nel mondo della moda tuttora presente, ...

Yvonne Sciò e la lite con Naomi Campbell : «Me le ha date di santa ragione» : Yvonne Sciò conferma di ?averle prese? da Naomi Campbell. L?attrice e regista, già fra le ragazze di ?Non è la Rai? è ormai nota anche...

Yvonne Sciò e la lite con Naomi Campbell : «Me le ha date di santa ragione» : Yvonne Sciò conferma di ?averle prese? da Naomi Campbell. L?attrice e regista, già fra le ragazze di ?Non è la Rai? è ormai nota anche...

Yvonne Sciò : "Naomi Campbell mi ha picchiato quando le ho detto che mi sarei sposata" : Durante la puntata di giovedì 29 novembre di Vieni da Me, il programma in onda su Rai 1 condotto da Caterina Balivo, è stata ospite l'attrice ex Non è la Rai, Yvonne Sciò. Protagonista dell "Intervista con l'emoticon", la Sciò ha ripercorso alcune tra le tappe più importanti della sua carriera, oltre che alcuni episodi diventati famosi.Il più famoso, una rissa con la Venere Nera, la top model ...