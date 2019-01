Ministro Grillo sta valutando ispezione all' ospedale di Ragusa

Ora il Ministro Grillo assicura : "I vaccini? Fondamentali" : ... che ha diviso gli italiani oltre che l'elettorato grillino, soprattutto dopo la firma apposta anche da Beppe Grillo al Patto per la scienza di Roberto Burioni. Una firma che per molti elettori M5S ...

Il Ministro Grillo (M5s) : "Vaccinarsi è fondamentale - giusto l'obbligo se serve" : Per il ministro della Salute "quello che è mancato in questo Paese è l'informazione, spiegare l'importanza ai cittadini"

Sanità - il Ministro Grillo attacca De Luca : 'Snobba lo Stato' : 'Quando il governo precedente aveva nominato i commissari per la Sanità , De Luca non li ha fatti lavorare. Lo Stato era andato ad aiutare la Regione Campania e, per tutta risposta, il presidente ha ...

Patto per la scienza - parla Burioni : «Spero che lo firmi anche il Ministro Grillo» : L'aver sottoscritto questo Patto può preludere anche a un cambiamento degli equilibri politici nel nostro Paese? «Questo non lo so perché non seguo la politica. Io spero che qualcuno della Lega firmi.