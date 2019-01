Merkel via da missione Sophia Salvini | Non è un problema

Germania - al via il congresso Cdu per designare successore Merkel : La cancelliera ha deciso di lasciare la guida dell'Unione Cristiano-Democratica, Cdu, dopo la pesante sconfitta subita alle urne nei mesi scorsi, in vista della sua uscita di scena politica, nel &...

Germania - al via il congresso Cdu per designare successore Merkel : Con il suo sostegno a Merz, Schaeuble ha di fatto criticato la politica seguita dalla cancelliera. A suo giudizio, Merz è un politico "che manda segnali chiari con concetti chiari, che ha il coraggio ...

Il tramonto della Merkel : al via domani il congresso della Cdu : Spahn invece non si è allineato; migranti e austerità sono i suoi cavalli di battaglia, quest'ultimo rinsaldato negli anni da sottosegretario all'Economia quando il dicastero era nelle mani del falco ...

L’aereo con cui Angela Merkel stava viaggiando verso l’Argentina per il G20 ha dovuto fare un atterraggio di emergenza : L’aereo con cui Angela Merkel stava viaggiando verso l’Argentina per il G20 ha dovuto fare un atterraggio di emergenza per un problema tecnico. L’aereo è atterrato a Colonia, in Germania, dove i passeggeri hanno atteso l’arrivo di un aereo sostitutivo