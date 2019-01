Mamma uccide la figlioletta di tre giorni «Aveva dormito poco | si è sentita in

Mamma uccide la figlioletta di tre giorni. «Federica aveva dormito poco - si è sentita in difficoltà» : Ha ucciso la sua figlioletta neonata scaraventandola per terra. Federica Ziliotto, 42 anni, ora è piantonata nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Vicenza, dopo aver tentato di...

Scaglia la neonata a terra e la uccide : Mamma Federica aveva avuto un aborto spontaneo : Cosa sia passato per la testa di Federica Ziliotto, 42 anni, neo mamma di Bolzano Vicentino, è un mistero a cui sarà complicato dare una spiegazione. La donna, molto credente e volontaria in parrocchia, aveva avuto un aborto spontaneo qualche anno prima. La piccola Alice "era un dono di Dio" diceva.Continua a leggere

Vicenza : Mamma in un raptus getta a terra la neonata e la uccide : Vicenza, 21 gen. (AdnKronos) - Tragedia familiare ieri sera a Bolzano Vicentino.?Una mamma di 42 anni in un raptus di follia ha scaraventato violentemente a terra la sua bambina di tre giorni. Subito dopo la donna si sarebbe ferita al collo con un coltello. Sul posto sono intervenuti i sanitari del

Vicenza - Mamma uccide la figlia di 3 giorni : l'ha scaraventata per terra - poi ha tentato il suicidio. «Forse crisi post partum» : Una mamma di 41 anni ha ucciso la figlia di soli tre giorni: la donna ha scaraventato la neonata per terra e poi ha tentato il suicidio tagliandosi la gola con un coltello. La donna è stata...

Vicenza : Mamma getta a terra e uccide la figlia neonata - poi tenta il suicidio : Tragedia familiare a Lisiera di Bolzano Vicentino, nella provincia di Vicenza. Una donna di 41 anni avrebbe gettato a terra la figlia di tre giorni e subito dopo si sarebbe ferita al collo con un coltello. Purtroppo qualsiasi tentativo di salvare la piccola è stato vano: la neonata è morta in ospedale.Continua a leggere

Vicenza - Mamma getta in terra e uccide neonata : La donna, 41 anni, ha tentato il suicidio: è agli arresti in ospedale. Inutile la terapia intensiva per la piccola di 3 giorni

Vicenza - Mamma uccide la figlia di 3 giorni e tenta il suicidio. «Forse crisi post partum» : Una mamma di 41 anni ha ucciso la figlia neonata di soli tre giorni gettandola a terra in casa. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata...

Vicenza - Mamma uccide la figlia di 3 giorni : ha gettato la neonata a terra. «Forse crisi post partum» : Una mamma di 41 anni ha ucciso la figlia neonata di soli tre giorni gettandola a terra in casa. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata...

Roma - meningite uccide un 15enne - la Mamma : 'Ho il suo nome tatuato sul braccio' : Un'altra immane tragedia, l'ennesima riguardante la morte di un giovane ragazzo a causa di un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'episodio si è verificato a Roma e vede coinvolto un ragazzino di appena quindici anni, Federico Galluccio, 'strappato' all'amore dei suoi cari a causa di una meningite fulminante che si è rivelata fatale. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, il giovane è deceduto nel giro di pochi ...

Figlio di un anno è malato - Mamma versa candeggina nei tubi per l’alimentazione per ucciderlo : Il piccolo, nato prematuro e con una rara sindrome che gli impone di alimentarsi con dei tubi, era stato dimesso da appena una settimana dopo una lunghissima degenza in ospedale. Esasperata dalle continue cure a cui deve essere sottoposto il piccolo, la 26enne avrebbe tentato di ucciderlo.Continua a leggere

Australia : Mamma tenta di uccidere il figlio gravemente malato con la candeggina : E' una storia davvero molto triste quella che arriva da Perth, nell'Australia occidentale, dove Brooke Evelyn Lucas ha tentato di uccidere suo figlio, nato prematuro e con una grave malformazione alla mandibola e al palato. La donna, probabilmente, non accettava la grave malattia del figlio, e così, giorno 29 dicembre, avrebbe versato della candeggina nei tubi del macchinario che teneva in vita il piccolo. La Polizia federale Australiana ha ...

BlaBlaCar - Mamma di 29 anni offre passaggio : ex soldato prenota tutti i posti - la stupra e la uccide : Doveva tornare a casa per il Natale, dove la aspettava la sua famiglia e la sua bimba di 8 anni. Essendo da sola, ha deciso di condividere il suo viaggio offrendo un passaggio su Bla Bla Car. Irina Akhmatova, 29 anni, russa, ricorreva spesso al car-sharing, soprattutto per avere compagnia durante i lunghi viaggi: non poteva immaginare che quella sua abitudine si sarebbe rivelata fatale. A rispondere alla sua offerta è stato infatti Vitaly ...

Russia : giovane Mamma gli offre passaggio con BlaBlaCar - lui la violenta e la uccide : Dal cuore della Russia, arriva una storia agghiacciante. Una giovane donna, Irina Akhmatova (29 anni) che, attraverso la celebre app BlaBlaCar era solita offrire passaggi in auto, è stata violentata ed uccisa da un soldato, Vitaly Chikirev (39 anni). L'uomo già noto alle forze dell'ordine, dopo aver occultato il cadavere, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato rintracciato ed arrestato. Ha prenotato tutti i passaggi Irina Akhmatova, giovane ...

Babysitter uccide bimbo di due mesi e lo riconsegna alla Mamma senza dirle che è morto : Marissa Tietsort, Babysitter 28enne, mamma di 5 figli e in attesa del sesto, è stata accusata in primo grado per l'omicidio di un bambino di due mesi del quale si stava prendendo cura per lavoro. Dopo averlo ucciso, gli avrebbe messo una tuta da sci e lo avrebbe riconsegnato alla mamma senza dirle che era morto: "Non è vero che sono un mostro e una minaccia per la società. Sono una brava mamma".Continua a leggere