La fotocamera di Samsung Galaxy S10 è stata migliorata su richiesta di Lee Jane-yong

Nuovi dettagli su sensore per le impronte nel display - apertura della fotocamera con un gesto e risultati benchmark di Samsung Galaxy S10 : Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S10 si confermano tra i più attesi del 2019 e nelle scorse ore sono apparse in Rete nuove informazioni

Samsung Galaxy M20 in una foto dal vivo con doppia fotocamera e sensore d'impronte posteriore : Samsung Galaxy M20 è stato fotografato dal vivo confermando la presenza di una doppia fotocamera ed di un lettore di impronte digitali sul retro.

Anche Samsung Galaxy S10 dovrebbe avere una tripla fotocamera posteriore : Il leaker @Ice Universe pubblica nuovi dettagli su Galaxy S10, che avrà una tripla fotocamera posteriore come conferma la cover protettiva.

Dolorosa rinuncia per la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 con Android Pie - ma è temporanea : Si parla moltissimo in queste ore di una presunta Dolorosa rinuncia per la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 e dei Note 9 in seguito al rilascio dell'aggiornamento Android Pie. In attesa di toccare con mano il pacchetto software nella sua versione definitiva anche qui in Italia, infatti, pare che il comparto software della camera per i due smartphone presenti al momento delle mancanze del tutto inaspettate, anche se a differenza di quanto ...

Guizzo fotocamera su smartphone pieghevole Samsung : altre notizie : Oggi 3 gennaio torniamo a parlare del primo smartphone pieghevole Samsung, conosciuto come Galaxy F. Il dispositivo dovrebbe arrivare in Europa, e non c'è ragione di credere non ne venga commissionata la commercializzazione anche in Italia. Detto questo, stando a quanto riportato da SamMobile, il terminale dovrebbe presentare un comparto fotografico composto da tre fotocamere, com'è ormai tendenza comune dei vari OEM. L'azienda asiatica, del ...

Samsung Galaxy F potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore : Samsung Galaxy F (Fold), lo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano, potrebbe essere dotato di una tripla fotocamera posteriore.

Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di dicembre - ASUS Zenfone Max Pro M2 alcuni miglioramenti per la fotocamera : Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di dicembre, ASUS Zenfone Max Pro M2 alcuni miglioramenti per la fotocamera. Pronti ad aggiornare i dispositivi?

Samsung Galaxy S10 avrà la stessa animazione di Galaxy A8s per avviare la fotocamera : Samsung Galaxy S10 potrebbe prendere diverse funzionalità legate al foro frontale del nuovo Infinity-O presentato con Galaxy A8s: scopriamo quali potrebbero essere.

Samsung si prepara a lanciare una sua Modalità Notte per la fotocamera e un nuovo sistema di impronte digitali : Pare che anche Samsung abbia deciso di lavorare ad una propria soluzione per migliorare la qualità delle foto in condizioni di luce difficili

Grosso balzo in avanti con la fotocamera del Samsung Galaxy S10 : arriveremo a 4 fotocamere? : Ormai sono pochissime le settimane che ci separano dalla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10 e con il trascorrere dei giorni diventano sempre più interessanti le indiscrezioni riguardanti la sua scheda tecnica, come potrete notare anche dal nostro punto della situazione di oggi 13 dicembre. Dopo alcuni rumors riportati nella giornata di ieri a proposito dei prezzi di listino a questo punto più che probabili per le diverse versioni dello ...

La nuova beta di Android 9 Pie modifica la UI della fotocamera Samsung : Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 ricevono una nuova versione beta della Samsung One UI, basata su Android 9 Pie: patch di sicurezza più recenti, bug risolti e qualche cambiamento nell'interfaccia dell'app fotocamera.

Samsung Galaxy S10 si mostra in un nuovo render con tripla fotocamera e foro nello schermo : Nelle scorse ore è apparsa in Rete una nuova immagine rendering che potrebbe mostrarci il Samsung Galaxy S10 sia frontalmente che posteriormente

Samsung Galaxy S10 - presunto design definitivo con fotocamera anteriore in alto a destra : Siamo giunti ormai alle battute finali del 2018 e, a pochi mesi dalla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10, sono sempre più numerosi i leakers e giornalisti che stanno cercando di carpire le ultime indiscrezioni sul prossimo top di gamma dell'azienda sudcoreana. Stranamente, a differenza degli ultimi anni, quando di questi tempi già erano disponibili delle anticipazioni ufficiali, stavolta è possibile reperire soltanto dei concept di ...

Attenti a quei due : Samsung Galaxy A8s e Huawei Nova 4 con fotocamera nel display a giorni : Una piccola grande rivoluzione di fine 2018 quella del Samsung Galaxy A8s e del Huawei Nova 4: entrambi i device sono in procinto di essere lanciati e poteranno con loro l'inNovazione più chiacchierata del momento, ossia la fotocamera inserita nel display. Doveva essere una feature destinata ai top di gamma, come nel caso Samsung per il prossimo Galaxy S10 e S10 Plus). Invece, il passo in avanti tecnologico parte da due device di fascia media ...