Simona Halep | ' Serena Williams non mi intimidisce più Solo grande rispetto'

Australian Open 2019 - tabellone femminile : cade la romena Simona Halep. Ruggito dell’ucraina Elina Svitolina : La parte alta del tabellone di singolare femminile degli Australian Open si allinea ai quarti di finale: il torneo perde la testa di serie numero uno, la romena Simona Halep, eliminata dalla statunitense Serena Williams, che ora affronterà la ceca Karolina Pliskova, mentre ci sarà in palio un posto in semifinale anche tra la nipponica Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina. Nel primo match di giornata l’ucraina Elina Svitolina ...

VIDEO Serena Williams-Simona Halep Highlights Australian Open - l’americana piega la n.1 del mondo in tre set : Saluta Melbourne anche la numero uno del mondo, la rumena Simona Halep, che lotta con le unghie e con i denti ma alla fine deve cedere alla statunitense Serena Williams, che nel quarto turno degli Australian Open 2019 si impone con lo score di 6-1 4-6 6-4 in un’ora e 46 minuti di gioco. Una partita nella quale l’ampia gamma di colpi dell’americana ha finito per fare la differenza al cospetto di una Halep di ottima qualità. Per ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Serena Williams elimina Simona Halep : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 QUARTI DI ...

Simona Halep e l’incontro con Boris Becker - la tennista svela : “ho bisogno di un allenatore ma…” : Simona Halep parla di un recente contatto con Boris Becker, ma smentisce il possibile ruolo di allenatore del tedesco Simona Halep è la tennista numero 1 al mondo, ma ha iniziato la stagione 2019 senza un allenatore dopo la separazione con coach Cahill. Di recente la tennista romena ha incontrato Boris Becker, ex coach di Novak Djokovic, ma ai microfoni della CNN ha smentito la possibilità che Becker diventi suo allenatore, almeno nel ...

Australian Open – Sfuma il derby tra le sorelle Williams agli ottavi - Simona Halep asfalta Venus in due set : La numero 1 del mondo non lascia scampo a Venus Williams, staccando il pass per gli ottavi dove troverà Serena Non ci sarà il derby tra le sorelle Williams negli ottavi di finale degli Australian Open, Simona Halep infatti non lascia scampo a Venus e andrà a sfidare nel prossimo turno proprio Serena. Una partita dominata dalla romena, capace di superare la propria avversaria con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e diciotto minuti di ...

Australian Open – Simona Halep batte Kenin al terzo set : Venus Williams supera Cornet : Simona Halep batte Sofia Kenin in tre set, Venus Williams supera Alizè Cornet: le due si affronteranno nei sedicesimi di finale degli Australian Open Vince pur senza convincere Simona Halep, ma una vittoria è sempre una vittoria. La tennista romena, non al meglio fisicamente, di ritorno da un infortunio alla schiena che l’ha tenuta fuori dal circuito per qualche mese, ha superato la numero 37 al mondo Sofia Kenin in 3 set (6-3 / 6-7 / ...

Australian Open – Simona Halep soffre all’esordio - ma piega Kanepi : la n°1 al mondo avanza in tre set : Esordio complicato per Simona Halep agli Australian Open: la numero 1 al mondo supera Kaia Kanepi in 3 set e avanza ai trentaduesimi di finale Prima dell’inizio del torneo, Simona Halep aveva dichiarato di non avere grandi aspettative a proposito degli Australian Open, non essendosi preparata al meglio a causa di un infortunio alla schiena. Al momento dell’esordio però, la numero 1 al mondo non si è fatta trovare impreparata, nonostante il ...

Australian Open 2019 : il borsino delle favorite. Da Simona Halep a Serena Williams - un elenco di incertezze nella caccia al numero uno : Non ci sono solo gli Australian Open 2019 in ballo nelle due settimane che stanno per arrivare a Melbourne. Tra le donne, infatti, oltre alla corsa per vincere il primo Slam dell’anno c’è anche quella per riuscire a mettere le mani sulla prima posizione del ranking mondiale, attualmente occupata da Simona Halep. La rumena, che ha chiuso la propria stagione 2018 dopo le tre sconfitte consecutive al primo turno contro Kaia Kanepi ...

Australian Open – Simona Halep ha scarse pretese : “infortunio? Non sento dolore - ma non sarà semplice giocare al top” : Simona Halep ha svelato di non avere grandi pretese in vista dei prossimi Australian Open: la numero 1 al mondo, appena rientrata da un infortunio, è conscia di non essere al top della forma Assente dal singolare di Pechino, giocato sul finire di settembre 2018, Simona Halep è tornata a giocare un match ufficiale a Sydney, perdendo al primo turno contro Barthy. La tennist anumero 1 al mondo, ferma ai box per oltre 3 mesi a causa di un ...

Il caso singolare di Simona Halep - n°1 al mondo e senza coach : “per i prossimi 4 mesi non voglio nessuno perchè” : Simona Halep è la regina del tennis femminile, ma non ha al suo fianco alcun coach per la nuova stagione: la tennista romena spiega il perché di questa particolare decisione Simona Halep ha deciso di iniziare la stagione 2019, quella nella quale dovrà difendere la prima posizione WTA e il primo Slam vinto in carriera (Roland Garros), senza coach. Dopo la separazione consensuale con coach Darren Cahill, per motivi legati alla famiglia di ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Simona Halep debutta nel forte torneo Premier australiano. Camila Giorgi presente : Sette delle prime dieci giocatrici del mondo si ritrovano a Sydney per il primo WTA Premier della stagione, che cade nella settimana immediatamente precedente gli Australian Open. Torna a farsi vedere Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, gioca questo torneo per la prima volta dal 2016, anno in cui fu eliminata in semifinale dalla russa Svetlana Kuznetsova. Lungo tutti i primi otto mesi del 2018 la Halep è stata premiata dalla grande ...

Ranking Wta - Simona Halep numero uno - Giorgi 26esima : Roma, 31 dic., askanews, - E' stabile Camila Giorgi nella classifica pubblicata stamane dalla Wta, l'ultima dell'anno solare 2018: la 26enne marchigiana si conferma al numero 26, best Ranking, ed è ...

Simona Halep e quel retroscena su Federer : “mi vergognavo a chiedergli una foto - poi suo padre e Darren Cahill…” : Simona Halep svela un simpatico retroscena su Roger Federer: per la troppa vergogna, la tennista romena non è riuscita a chiedere un foto al campione svizzero Simona Halep è la regina del ranking WTA, circuito del quale è una delle tenniste più rappresentative al punto di vincere il premio come ‘tennista più amata dei fan’. Eppure Simona Halep ha svelato ai microfoni di DigiSport di essersi vergognata a chiedere una foto ad una ...