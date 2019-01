IMA | AKO Capital incrementa le vendite

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : Stefan Kraft torna alla vittoria dopo due anni! Kobayashi buca la prIMA serie ed è 7° : Stefan Kraft torna alla vittoria in Coppa del Mondo dopo un digiuno di quasi due anni, imponendosi sul trampolino HS134 di Zakopane davanti al norvegese Robert Johansson e al sorprendente nipponico Yukiya Sato al termine di una gara condizionata da condizioni meteo variabili che hanno penalizzato diversi big nella prima serie. Per Kraft si tratta della tredicesima vittoria in carriera nel circuito maggiore, che gli permette di guardare con ...

Masako - la prossIMA imperatrice che ha il coraggio di definirsi «insicura» : Masako, la principessa triste sarà imperatriceMasako, la principessa triste sarà imperatriceMasako, la principessa triste sarà imperatriceMasako, la principessa triste sarà imperatriceMasako, la principessa triste sarà imperatriceMasako, la principessa triste sarà imperatriceFossero tutte sincere come lei. Masako Owada, sposa del principe ereditario Naruhito, non ha mai voluto mostrarsi diversa da quel che è. Ex brillante diplomatica con una ...

HOTEL TRANSYLVANIA 2 - RAI 2/ Streaming video del film d'anIMAzione di Genndy Tartakovsky - oggi - 31 dicembre - : HOTEL TRANSYLVANIA 2, la trama e il cast del film danimazione in onda su Rai 2 oggi, lunedì 31 dicembre 2018 diretto da Genndy Tartakovsky.

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi 2019 : le piccole fuoriclasse di Tutberidze acchiappano tutto. Vince Shcherbakova - seguono Trusova e Kostornaia. Zagitova quinta - Medvedeva settIMA : Con lo straordinario programma libero della categoria individuale femminile si sono conclusi i Campionati Nazionali Russi 2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno andati in scena presso il Palazzo del Ghiaccio della Repubblica di Mordovia di Saransk. In una gara dai risvolti clamorosi a conquistare il podio sono state le tre fuoriclasse ancora non eleggibili nella massima categoria in campo internazionale allenate dal genio della ...

Diretta ⚽ Europa League : dentro o fuori Olympiakos e Milan - ultIMA giornata : dentro o fuori, qualificazione o eliminazione?! Si torna a commentare una gara live dopo Lazio - Milan. L'ultima giornata di Europa League conclude la fase a gironi dove spicca in vetta il Betis Siviglia a 11 punti, il Milan a 10, l'Olympiakos a 7 ed il fanalino di coda Dudelange a 0. Data per scontata la vittoria del Betis e quindi la leadership del girone F, il secondo posto si gioca al Pireo dove al Milan può bastare anche una sconfitta di ...

La «tripla prIMA» di Hernández e il cuore unno di Abdrazakov : Piera Anna Franini Oggi si alza il sipario sulla stagione 2018-2019 del Teatro alla Scala. Va in scena Attila di Giuseppe Verdi con Riccardo Chailly sul podio, la regia di Davide Livermore e il ...

Russia - l'eredità politica di PrIMAkov in un libro in italiano : Mosca, 27 nov., askanews, - La Russia come 'equal partner' e non più come un 'fedele e acritico esecutore della volontà occidentale'. Non se ne parla spesso, ma è molto significativa l'eredità ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : Francesca Lollobrigida - una prIMAttrice consumata in Giappone : La seconda tappa di Coppa del Mondo di Speed skating a Tomakomai (Giappone) fa già parte dell’album dei ricordi e per Francesca Lollobrigida gli scatti sono quelli che rimangono nel cuore e nel cervello. La tre giorni nipponica del Tomakomai Highland Sports Center ha permesso all’atleta nostrana di entrare di diritto nel gotha della specialità. Se si guarda indietro, a quelle lacrime di PyeongChang (Corea del Sud), sembra passato un ...