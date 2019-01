agi

: #Microsoft sta creando una #Netflix dei videogiochi - Agenzia_Italia : #Microsoft sta creando una #Netflix dei videogiochi -

(Di domenica 20 gennaio 2019) “Stiamouna Netflix dei”. Già nei mesi scorsi Microsoft ha svelato la volontà di creare una piattaforma in streaming accessibile da diversi dispositivi, Project xCloud. Adesso però a definirla così e a svelare alcuni dettagli del progetto è il ceo in persona, Satya Nadella. Potrebbe essere attiva entro la fine dell'anno.I punti di forza di Microsoft L'idea di base è la stessa cui stanno puntando anche altri big. Custodire i giochi in cloud, cioè su computer più potenti di quelli casalinghi, e renderli accessibili su abbonamento in qualsiasi momento e su qualunque dispositivo: console, smartphone, pc. Nadella è convinto di essere in una posizione di vantaggio rispetto ai (futuri) concorrenti. Non è una garanzia di vittoria, ma Microsoft ha sicuramente basi solide. Prima di tutto non è digiuna di, vista l'esperienza accumulata con la sua Xbox. “Abbiamo ...