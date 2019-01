Il cuore del Montepulciano è di Belgrado | Una nazione che non investe sul

Nel cuore della Polonia - esiste un magico angolo di Giappone : ... la Jacuzia è il posto più freddo del mondo Idee di Viaggio L'isola di San Andrés in Colombia è tra le più amate dei Caraibi Info utili Il passaporto per Matera 2019: come ottenerlo e a cosa serve ...

"L'astronomo Leopardi parla al cuore della scienza" : La siepe oltre la quale non vede è anche il vasto mondo dove vuole andare, scappando dalla chiusura soffocante in cui si sente prigioniero'. È successo anche a lei? 'Io ho avuto più fortuna di lui: ...

"Pinocchio il cuore è uno stagno" - il 24 gennaio il casting per la nuova produzione teatrale del Damus : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Bassetti : «L'appello di don Sturzo risuona oggi per chi ha cuore le sorti dell'Italia lacerata e divisa» : ... non valore astratto, ma principio ispiratore dell'azione concreta che porta ad impegnarsi per cambiare le sorti di questo mondo, specialmente riguardo ai più bisognosi. L'amore di Sturzo per i ...

L’uomo dal cuore di ferro - su Facebook frasi che inneggiano al nazismo sotto post di lancio del film : “Heil Hitler”, “Sieg Heil”, saluti al Duce e glorificazioni naziste varie. Tutto questo e altro ancora è apparso nei commenti della bacheca Facebook della casa di distribuzione Videa. Proprio sotto al post in cui viene lanciato il trailer del film L’uomo dal cuore di ferro, con protagonista il nazista Reinhard Heydrich, colui che formulò ed espose in pubblico nel 1942 “La Soluzione finale della questione ebraica”. Le frasi xenofobe sotto al ...

Iannone - cuore d’oro : Jeremias all’Isola grazie all’aiuto del pilota : Iannone, cuore d’oro: Jeremias Rodriguez all’Isola grazie all’aiuto del pilota. Il gesto disinteressato del centauro è da applausi Andrea Iannone corre in aiuto del suo ex ‘cognato’ Jeremias Rodriguez, al quale, nonostante la rottura con Belen Rodriguez, è rimasto molto legato. L’argentino negli scorsi giorni era stato dato per certo nel cast de L’Isola dei […] L'articolo Iannone, cuore ...

Da Taylor Mega a Malena - Fabrizio Corona fa i nomi delle sue ultime donne ma svela : “il mio cuore è di Belen” : Le confessioni di Fabrizio Corona nel suo nuovo libro ‘Non mi avete fatto niente’: l’ex re dei paparazzi ed il capitolo dedicato all’amore per Belen Rodriguez ed ai tradimenti Fabrizio Corona, dopo le novità proposte con la sua nuova linea d’abbigliamento e la sua rivista dedicata al gossip, riserba un’altra sorpresa ai fan. Presto in tutte le librerie ci sarà il suo libro dal titolo ‘Non mi avete ...

Medicina - progetto UE : verso il controllo elettronico del cuore trapiantato : La Commissione Europea, all’interno del programma FET (Future and Emerging Technologies), ha finanziato con 5 milioni di euro il progetto NEUHEART, il cui capofila è la Scuola Superiore Sant’Anna con tre dei suoi Istituti: Istituto di BioRobotica, di cui fanno parte i gruppi del coordinatore del progetto, Silvestro Micera e Calogero Oddo; Istituto di Scienze della Vita con il gruppo di Vincenzo Lionetti;Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, ...

MotoGp – Valentino Rossi a cuore aperto - dalla nuova moto ai giovani della VR46 : “per mio fratello Luca ho anche pianto! Pecco e Franco? Una bella bega” : Tutta la sincerità di Valentino Rossi: dalla moto 2019, vista ieri durante un set fotografico col team, ai giovani della VR46, i racconti del Dottore a Deejay Chiama Italia La stagione 2019 di motoGp si avvicina sempre più: il 10 marzo ci sarà l’esordio in Qatar, ma i piloti saranno impegnati già nei mesi precedenti con le presentazioni ufficiali dei team e le ultime due sessioni di test invernali. “Ieri è iniziata ...

La Genova di Faber : viaggio nel cuore della "città vecchia" : ' Quella foto di Faber con il figlio è una delle più famose, siamo venuti qui apposta per respirare quel mondo - racconta Barbara Micheli, turista piemontese - De André diceva 'Genova è mia moglie', ...

Morto nel sonno a 43 anni - la scoperta choc fatta dall’amico del cuore : choc a Valmontone dove un uomo di 43 anni è stato trovato Morto da un amico che lo aveva ospitato per la notte. La vittima, F.C un 43enne di Labico, potrebbe essere passato dal sonno alla morte ma per poterlo stabilire sarà necessario fare degli accertamenti. Per questo motivo la Procura di Velletri ha deciso di aprire un’indagine e di porre sotto sequestro la salma. A fare la scoperta è stato, come detto, il padrone di casa che vive in ...

“Siete tutti fantastici” : la lettera di addio della prof ai suoi alunni prima di morire stringe il cuore : Sentiva che stava per andarsene per sempre e ha voluto dare un ultimo abbraccio ai suoi studenti. Un commovente messaggio di addio in cui Sue East, professoressa britannica colpita e uccisa da un male incurabile, saluta personalmente i ragazzi pochi giorni prima di morire. Aveva 59 anni, lascia tre figli. Originaria di Bath, nel Somerset, Sue ha insegnato per molto tempo alla St Andrew’s Church School, che ora ha pubblicato quella lunga e ...

Lory Del Santo e il figlio morto - la prima foto da settembre scorso : il messaggio che spacca il cuore : Il primo post di Lory Del Santo dedicato al figlio Loren da settembre scorso. La showgirl 60enne su Instagram pubblica una foto del figlio morto improvvisamente lo scorso agosto e il messaggio è dolcissimo e straziante. Leggi anche: Lory Del Santo, un cambio radicale, Nuovo look (con messaggio straz

Elea - l’antica città nel cuore del Cilento dove è nata la filosofia : l’antica colonia greca di Elea, nel cuore del Cilento, è stata una delle prime città fondate dai Greci. Ma a partire dal VI secolo a. C. il suo primato è stato un altro: quello di essere il luogo che ha dato i natali a Parmenide e Zenone, due dei filosofi più importanti dell’antichità. Con loro nacque anche la scuola Eleatica.Continua a leggere