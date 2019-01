Rocky IV | Sylvester Stallone si è pentito di aver girato una scena ben precisa

Sylvester Stallone dice addio a 'Rocky'. "Tutte le cose finiscono prima o poi" : Sylvester Stallone dice ufficialmente addio a 'Rocky', il personaggio che lo ha reso celebre nel mondo e lo ha impegnato per quasi 40 anni di carriera. L'annuncio è stato dato con un post Instagram. Celebri i suoi combattimenti sul ring con Apollo Creed e Ivan Drago, entrati di diritto nella storia del cinema."È stato un grande privilegio per me quello di portare in scena un personaggio così straordinario- scrive Stallone ...