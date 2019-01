Chiusura della E-45 | ' adesso è evidente quanto sia importante la Tosco Romagnola'

Zanotelli contro Chiusura ai migranti : "Colpa della tribù bianca" : Per 500 anni la tribù bianca ha conquistato il mondo: abbiamo dato vita alla schiavitù , al colonialismo. Adesso iniziamo a percepire che siamo una minoranza, questi popoli stanno avanzando e ce li ...

Crowdfunding da record per Winelivery : superati già 1.1 milioni a pochi giorni dalla Chiusura della raccolta : Winelivery , azienda che consegna in 30 minuti vini e altri alcolici a domicilio si avvicina alla chiusura del suo terzo round di Crowdfunding ed è già record, per tutti gli appassionati di ...

Giancarlo Magalli a Italia sì parla della Chiusura de I Fatti Vostri : Italia Sì: Magalli chiarisce sulla presunta chiusura de I Fatti Vostri Il neo – direttore di Rai 2 Freccero ha fatto molto discutere in questi giorni per aver dichiarato di voler eliminare dal palinsesto di rete due trasmissione storiche: I Fatti Vostri e Detto Fatto. Un annuncio, che ha creato un inevitabile polverone mediatico. Ma Magalli come avrà preso tutta questa intricata e incresciosa faccenda? E’ stato lui stesso a voler ...

Stop alle ricariche Erg Mobile in attesa della Chiusura : quali alternative fino al 31 marzo : Come è possibile effettuare una ricarica Erg Mobile se dallo scorso 31 dicembre 2018 non è possibile più accreditare denaro sulla propria SIM legata al vettore virtuale presso le stazioni di servizio ERG? Come molti dei nostri lettori sapranno e come prontamente riportato alla fine del 2018, il vettore è in fase di chiusura. Più che normale è dunque che qualcosa cominci a non funzionare più a dovere, a differenze che in passato: per fortuna ...

Ultrà morto - Salvini : no Chiusura stadi - teppisti non della Curva : Roma, 28 dic., askanews, - 'Tutti devono mettere la testa a posto. Bisogna fare un enorme esame di coscienza. Occorre mettere intorno a un tavolo tutti i protagonisti del mondo del pallone, società e ...

Inter-Napoli - il questore di Milano : “Stop alle trasferte per i tifosi nerazzurri e Chiusura della curva per 5 giornate” : “Richiederò lo stop alle trasferte dei tifosi dell’Inter fino alla fine del campionato. L’Autorità di pubblica sicurezza locale lo chiede al dipartimento che a sua volta lo domanda al ministero competente. Richiederò la immediata chiusura della curva dell’Inter per cinque giornate più una di Coppa Italia fino 31 marzo 2019″. Lo ha detto in conferenza stampa il questore di Milano, Marcello Cardona, dopo gli episodi di ieri nei pressi ...

Inter-Napoli - morto ultrà investito da van durante scontri. «Pulmini presi d'assalto. Stop trasferte nerazzurri e Chiusura della curva» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, è deceduto all'ospedale San...

Milano - il questore : «Agguato ai tifosi del Napoli - chiederò la Chiusura della Curva Inter fino al 31 marzo» : In conferenza stampa Marcello Cardona, questore di Milano, è Intervenuto in conferenza stampa per ragguagliare i media sugli scontri lontano dallo stadio di San Siro. Le parole di Cardona: «Scontri a 2 km dallo stadio, la Digos sta accertando la dinamica. Si è trattato di un agguato squadristico ai pulmini anonimi in arrivo da Napoli. Spranghe e bastoni contro mezzi occupati da ultras del Napoli. Abbiamo arrestato due soggetti italiani, due ...

Milano - il Questore : «Agguato ai tifosi del Napoli - chiederò la Chiusura della Curva dell’Inter fino al 31 marzo» : In conferenza stampa Marcello Cardona, Questore di Milano, è intervenuto in conferenza stampa per ragguagliare i media sugli scontri fuori dallo stadio di San Siro. Le parole di Cardona: «Scontri a 2 km dallo stadio, la Digos sta accertando la dinamica. Si è trattato di un agguato squadristico ai pulmini anonimi in arrivo da Napoli. Abbiamo arrestato due soggetti italiani, due ultras dell’Inter». «Ne stiamo cercando un altro, dalle ...

Inter-Napoli - morto tifoso investito da van durante scontri. «Pulmini presi d'assalto dagli ultrà. Stop trasferte nerazzurri e Chiusura della curva» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, è deceduto all'ospedale San...

Morto il tifoso investito negli scontri prima di Inter-Napoli. Questore : «Stop trasferte nerazzurri e Chiusura della curva» : È Morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo, 35 anni, è deceduto all'ospedale San Carlo. Si aggrava quindi il bilancio...

Questore Milano : “Chiederò Chiusura della curva e stop alle trasferte per i tifosi Inter” : "Chiederò il blocco delle trasferte dei tifosi dell'Inter per tutta la stagione, e la chiusura della curva fino al 31 marzo 2019", le parole del Questore. L'articolo Questore Milano: “Chiederò chiusura della curva e stop alle trasferte per i tifosi Inter” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - c’è la proroga per la Chiusura della sessione invernale : Come anticipato anche dal presidente della Figc Gabriele Gravina, la chiusura del Calciomercato invernale è stata prorogata al 31 gennaio. A deciderlo proprio l’Assemblea della Lega Calcio. Le porte del mercato riapriranno comunque il 3 gennaio, come previsto originariamente, ma le squadre avranno due settimane in più per portare a termine tutte le trattative del caso. Nella riunione, inoltre, Luigi De Siervo è stato nominato nuovo ...

"C'è l'accordo con Bruxelles". Il Tesoro annuncia la Chiusura della trattativa - Palazzo Chigi più cauto per rispettare il ruolo dell'Ue : Ore 19.29. Le agenzie di stampa battono il flash della tregua, quella tra il governo italiano e Bruxelles sulla trattativa per la riscrittura della manovra. "Accordo fatto", fanno sapere fonti del Tesoro. Passano meno di trenta minuti e da Palazzo Chigi viene fatto filtrare un messaggio che ha il sigillo dell'estrema prudenza: "allo stato" solo comunicazioni verbali da parte dei commissari Moscovici e Dombrovksis, ma non c'è ancora la ...