Captain Marvel | rivelati i superpoteri che avrà Carol Danvers nell' UCM

Le foto ufficiali del set Lego di Captain Marvel : ... dato che il film uscirà l'8 marzo, il 6 in Italia,, è possibile presumere che la scatola verrà rilasciata nella prima metà del 2019, in linea con la politica di Lego di dividere l'anno in due ...

5 buoni motivi per guardare Captain America Civil War su Rai2 - il film Marvel in onda stasera 29 novembre : Uniti vinciamo, divisi perdiamo: arriva Captain America Civil War su Rai2, stasera 29 novembre. Il film targato Marvel sbarca in prima tv per regalare emozioni forti ai più impavidi - mentre su Rai1 c'è la graziosa Alessandra Mastronardi con L'Allieva 2. Captain America Civil War si colloca dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, ma soprattutto narra le conseguenze di The Winter Soldier - da cui eredita il tono politico più adulto. In ...