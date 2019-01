Calciomercato Milan | tutti gli aggiornamenti su Piatek

Calciomercato - Milan su Diawara : no del Napoli al prestito : L'affare Piatek con il Genoa in cima alla lista dei pensieri dei dirigenti rossoneri, ma il mercato del Milan non si fermerà al sostituto di Gonzalo Higuain ormai destinato al Chelsea. Leonardo e ...

Calciomercato Milan – L’indiscrezione della stampa inglese : vicinissimo l’esordio di Higuain col Chelsea : Secondo la stampa inglese Higuain potrebbe fare il suo esordio con il Chelsea già giovedì in Coppa di Lega Potrebbe arrivare giovedì prossimo in occasione della sfida in Coppa di Lega contro il Tottenham il debutto di Gonzalo Higuain con la maglia del Chelsea. E’ quanto afferma oggi il tabloid britannico ‘The Sun’ il quale, dando per scontato il passaggio dell’argentino in Premier League, fissa per giovedì allo ...

Calciomercato Milan - nuovo obiettivo per il centrocampo rossonero : contatti con il Napoli per Diawara : Il club rossonero ha chiesto al Napoli il centrocampista classe 1997, ricevendo però una risposta negativa al prestito con diritto di riscatto Il Milan non guarda solo al reparto offensivo, dove è in procinto di arrivare Piatek al posto di Higuain. Il club rossonero scandaglia il mercato per rinforzare anche altre zone del campo, come per esempio il centrocampo. Carrasco – LaPresse/EFE L’ultimo nome apparso sul taccuino di ...

Calciomercato Milan - assalto al Napoli per Diawara : Secondo 'Sky Sport', i rossoneri hanno sondato il terreno con gli azzurri. Una prima richiesta è stata avanzata, per il prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli avrebbe detto di no. Da capire ...

Calciomercato Milan - Branchini : "Ecco il futuro di Montolivo" : Parla l'agente del centrocampista . p>Calciomercato Milan Branchini MONTOLIVO / Nel corso della trasmissione 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport', Giovanni Branchini , agente, tra gli altri, di Riccardo Montolivo , ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: 'Il futuro di Riccardo dipenderà dalle scelte tecniche del Milan fin quando lui ...

Calciomercato Milan - obiettivo Diawara : Non solo l'affare Piatek, in casa Milan si pensa anche ad altre operazioni di Calciomercato . Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, i rossoneri sono tornati alla carica per Amadou Diawara, centrocampista guineano classe 1997 che al Napoli non trova spazio. In questa stagione ha collezionato appena 11 presenze , 10 in Serie ...

Calciomercato Milan - è fatta per Piatek : Come riporta Sky Sport, l'attuale vicecapocannoniere della Serie A , 13 gol, uno in meno di Cristiano Ronaldo, si trasferirà alla corte di Gattuso a titolo definitivo per 35 milioni di euro , i ...

Calciomercato Milan - Piatek : i rossoneri inseriscono Halilovic e Bertolacci : Calciomercato Milan – Sono ore decisive per l’affare che potrebbe portare Krzysztof Piatek a vestire la maglia rossonera. Leonardo è infatti impegnato con i propri omologhi del Genoa per cercare di chiudere l’operazione per l’attaccante polacco. La trattativa che il dirigente del club meneghino deve fare di tutto per poter concludere. Non si può infatti […] L'articolo Calciomercato Milan, Piatek: i rossoneri ...

Calciomercato Milan - Piatek sempre più vicino : mancano solo gli ultimi dettagli : È quasi fatta per Krzysztof Piatek al Milan: è appena finito il summit tra il club rossonero e il Genoa per il passaggio del polacco alla squadra di Gattuso Dopo l’addio di Gonzalo Higuain al Milan, Leonardo si è subito attivato sul mercato per rimpiazzare l’attaccante argentino volato a Chelsea di Maurizio Sarri. Krzysztof Piatek è sempre più vicino alla squadra rossonera. Il calciatore ha trovato l’accordo con il club ...

Calciomercato Milan - vicinissimo l’arrivo di Piatek dal Genoa : il cerchio è pronto a chiudersi : Il presidente Preziosi ha raggiunto il vertice tra Leonardo e i dirigenti rossoblù, la sua presenza potrebbe dare l’impulso decisivo alla trattativa Il Milan ha quasi messo le mani su Piatek, toccando i tasti giusti nella trattativa con il Genoa. Il vertice tra le parti, in corso di svolgimento a Milano, pare stia dando i frutti sperati, con il club rossonero al momento vicinissimo a prendere l’attaccante ...

Calciomercato MILAN/ Ultime notizie - dalla Spagna : si insegue sempre Carrasco ma rimane il nodo ingaggio : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: sempre calda la pista che porta a Carrasco. il belga piace ma rimane il problema ingaggio.

Calciomercato Milan - si stringe per l’arrivo di Piatek : nuovi importanti sviluppi nella trattativa con il Genoa : Nel pomeriggio di oggi andrà in scena un incontro tra il club rossonero e quello rossoblù, si prova a stringere per l’arrivo dell’attaccante polacco a Milano In attesa che si definisca il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea, il Milan lavora per mettere le mani sul sostituto. Il nome individuato è quello di Piatek, attaccante del Genoa protagonista di una prima parte di stagione davvero esaltante. Spada/LaPresse Il club ...

Calciomercato Milan : Calhanoglu resta in Italia - ma… : Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu resterà con la maglia rossonera a causa del forfait della società del LipsiaSembra ormai deciso il futuro di Hakan Calhanoglu che, tolta sorprese dell’ultimo minuto, continuerà a vestire la maglia del Milan almeno fino a Giugno. Nonostante diversi giornali davano ormai per fatta la cessione del turco in Germania con il Lipsia, alla fine il centrocampista resterà a Milano, anche a causa ...

Calciomercato Milan - i dettagli dell’affare Piatek : c’è l’accordo col Genoa : Calciomercato Milan, arriva una bozza d’accordo tra il club rossonero ed il Genoa in merito all’affare Piatek che sarà il sostituto di Higuain Calciomercato Milan, i rossoneri stanno vivendo un momento molto delicato sul mercato. Devono dapprima sistemare la questione Higuain, cedendolo al Chelsea, poi assicurarsi un sostituto all’altezza della situazione. A tal proposito sembra essere vicinissimo l’arrivo di Piatek ...