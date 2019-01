Bolzano | valanga travolge e uccide 22enne | sciava fuoripista

Bolzano : valanga in Valle Aurina - un morto e cinque sciatori estratti vivi : Un'altra tragedia della montagna si è verificata oggi in Valle Aurina (Bolzano), precisamente sul monte Spicco, a quota 2400 metri. Ad essere travolti dalla coltre di neve questa volta sono state sei persone (si tratta di un gruppo di amici) che stavano sciando in un fuoripista. All'improvviso la massa ghiacciata si è staccata dalla montagna, travolgendoli. Per uno di loro purtroppo non c'è stato niente da fare, l'uomo è infatti deceduto: si ...