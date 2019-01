Tesla annuncia tagli 7% forza lavoro La grande scommessa di Musk | rendere più

Tesla - Musk annuncia taglio al 7% dell'organico : Roma, 18 gen., askanews, - Con una email ai dipendenti, di cui riferisce il Wall Street Journal, il fondatore e amministratore delegato di Tesla , Elon Musk ha annuncia to un taglio equivalente al 7 per ...

Tesla annuncia l'apertura di una "Gigafactory" in Cina : Il fondatore e capo della casa automobilistica statunitense Tesla, Elon Musk, ha annunciato l'imminente inizio della costruzione di una fabbrica di auto elettriche a Shanghai, che gli darà pieno accesso al mercato cinese, il più grande del mondo. "Non vediamo l'ora di iniziare oggi il processo di costruzione della Gigafactory di Shanghai @Tesla!", ha scritto Musk sul suo account Twitter."L'obiettivo è completare la ...