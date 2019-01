Play Store | due App Android infette alla ricerca dei conti bancari

PlayStation Store : al via oggi i nuovi sconti "Giochi a meno di €20" : Su PlayStation Store parte oggi una nuova ondata di sconti che vi permetterà di acquistare grandi giochi a un prezzo ridotto.Infatti, sono disponibili sullo Store di PlayStation i nuovi sconti "Giochi a meno di €20". La lista dei titoli è lunghissima, ma vi segnaliamo che tra le offerte potete trovare giochi del calibro di Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, The Witcher 3: Wild Hunt, Battlefield 1 Revolution e Batman: Arkham ...

Le entrate del Google Play Store sono cresciute del 27% nel 2018 : Google Play Store ha fatto registrare entrate in crescita nella misura del 27% nel 2018, un risultato migliore di quello dell'App Store di Apple. L'articolo Le entrate del Google Play Store sono cresciute del 27% nel 2018 proviene da TuttoAndroid.

8 milioni di utenti hanno scaricato app fake per il controllo remoto dal Play Store : I ricercatori ESET hanno individuato 9 applicazioni della categoria "Remote Control" che promettevano di funzionare come telecomando universale, ma si limitavano a bombardare gli utenti di pubblicità invasiva. L'articolo 8 milioni di utenti hanno scaricato app fake per il controllo remoto dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Novità grafiche e funzionali in test per il Google Play Store - che inverte le schede App e Giochi : Google ha avviato un nuovo test per il proprio Play Store, invertendo le schede Giochi e App, rimuovendo il menu overflow e aggiungendo un nuovo popup. L'articolo Novità grafiche e funzionali in test per il Google Play Store, che inverte le schede App e Giochi proviene da TuttoAndroid.

Google : App che violano accesso ad SMS e chiamate rimosse dal Play Store : Google si erge a paladino della giustizia e decide che dal Play Store andranno rimosse le app Android che violano le regole di accesso ad SMS e chiamate. Le multe dell’UE sembrano portare a qualche [...]L'articolo Google: App che violano accesso ad SMS e chiamate rimosse dal Play Store è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Mi Fit rimossa dal Play Store - ma potrebbe essere una cosa temporanea : L'applicazione Mi Fit, utilizzata da buona parte degli indossabili Xiaomi, è stata rimossa dal Play Store, ma potrebbe essere solamente una cosa temporanea. L'articolo Mi Fit rimossa dal Play Store, ma potrebbe essere una cosa temporanea proviene da TuttoAndroid.

Google cancella migliaia di app da Play Store per proteggere privacy : Sono escluse tutte le app che in questi mesi hanno dimostrato a Big G di aver effettivamente bisogno di questo tipo di autorizzazione e che offrono un servizio inerente il mondo dei messaggi o delle ...

Il Play Store ci propone oggi un piatto ricco di offerte su app e giochi Android : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 27 gratis) sul Play Store. C'è modo migliore per affrontare una fredda giornata? L'articolo Il Play Store ci propone oggi un piatto ricco di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Applicazioni malevoli sul Play Store : Google comincia le rimozioni. Attenzione a MegaN64 : MegaN64 è infettata da un malware da mesi. Google nelle prossime settimane comincerà a rimuovere le Applicazioni che hanno ancora accesso a log chiamate, SMS e connessione dati senza permesso. L'articolo Applicazioni malevoli sul Play Store: Google comincia le rimozioni. Attenzione a MegaN64 proviene da TuttoAndroid.

Come vedere tutte le app comprate dal Play Store Android : Il motivo per cui siete capitati nella nostra nuova guida odierna lo conosciamo già. Vorreste scoprire Come vedere tutte le app comprate dal Play Store Android in maniera semplice e veloce. Nelle prossime righe vi leggi di più...

Basta uno swipe per chiudere le immagini all’interno del Play Store : Per chiudere le immagini all'interno del Google Play Store è possibile eseguire un semplice swipe verso il basso: la nuova gesture è già in rollout da qualche settimana, ma è ora disponibile per un numero più grande di utenti. L'articolo Basta uno swipe per chiudere le immagini all’interno del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Power Shade e Material Notification Shade rimosse dal Play Store per sospette attività malevole : Power Shade e Material Notification Shade sono le ultime due vittime del sistema di protezione di Google contro le app malevole nel Play Store. L'articolo Power Shade e Material Notification Shade rimosse dal Play Store per sospette attività malevole proviene da TuttoAndroid.

L'Epic Games Store in arrivo su Android sarà un'alternativa a Google Play? : Proseguono i lavori in casa Epic Games per il lancio del proprio Store proprietario. Dopo l'approdo su PC e Mac lo scorso anno, si sta preparando il terreno per un debutto in grande stile nel mercato mobile. O perlomeno su Android.Come riporta Gamesindustry, lo scorso anno Tim Sweeney, fondatore della compagnia e nuovo arrivato nel club dei paperoni mondiali, aveva dichiarato a GameInformer: "L'Epic Games Store arriverà su Android nel 2019. Ci ...

Super Gummy Invaders : finalmente disponibile su google Play store : In Super Gummy Invaders, il tuo compito è salvare l’intero universo un turno alla volta! Semplice vero? Con controlli intuitivi, meccaniche di gioco immediate e uno stile grafico accattivante il gioco si pone come alternativa ai classici Hyper-casual games come Ballz e Bricks and Balls. Alcune varianti arricchiscono il lineare gameplay del genere, dando la possibilità di guadagnare attacchi speciali da usare al momento giusto per competere al ...