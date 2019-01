Fabrizio Corona | I miei soldi a Carlos Maria | voglio 30 - 40 mila euro nella

Fabrizio Corona a Verissimo : ‘Nella bara con 30 o 40 mila euro’ : Fabrizo Corona è oramai di casa a Verissimo. Per la terza volta in pochi mesi ospite di Silvia Toffanin (nell’ultima occasione aveva parlato del rapporto poi naufragato con Asia Argento) confessa la sua dipendenza dal denaro e di essere seguito da uno psichiatra: “In passato ho fatto uso di cocaina, ma ho smesso da tantissimo tempo. I soldi per me sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho guadagnati tantissimi e avere tanti ...

Fabrizio Corona si rivela in 'Non mi avete fatto niente' : 'Sono legato alla Rodriguez' : L'ex re dei paparazzi nonché ex-marito di Nina Moric è tornato ad aprirsi sul suo turbolento passato amoroso. In un nuovo numero di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, sono stati riportati alcuni paragrafi salienti di quanto è stato confidato da Fabrizio Corona nella sua autobiografia, dal titolo 'Non mi avete fatto niente'. Ebbene, nel suo racconto, l'ex paparazzo non ha nascosto di sentirsi sentimentalmente legato ancora a ...

Da Taylor Mega a Malena - Fabrizio Corona fa i nomi delle sue ultime donne ma svela : “il mio cuore è di Belen” : Le confessioni di Fabrizio Corona nel suo nuovo libro ‘Non mi avete fatto niente’: l’ex re dei paparazzi ed il capitolo dedicato all’amore per Belen Rodriguez ed ai tradimenti Fabrizio Corona, dopo le novità proposte con la sua nuova linea d’abbigliamento e la sua rivista dedicata al gossip, riserba un’altra sorpresa ai fan. Presto in tutte le librerie ci sarà il suo libro dal titolo ‘Non mi avete ...

