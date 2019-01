Su Rigopiano Salvini fa copia-incolla dal decreto per la strage di Viareggio

La campagna elettorale in Abruzzo entra nel vivo. Salvini a Rigopiano per l'anniversario della tragedia : "Subito 10 milioni e legge ad hoc" : Matteo Salvini dovrebbe recarsi a Rigopiano, in Abruzzo, venerdì prossimo in occasione dell'anniversario della tragedia avvenuta due anni fa. Secondo quanto riferiscono fonti leghiste, il ministro dell'Interno, che si è speso per ottenere i fondi a sostegno dei familiari delle 29 vittime della valanga, intende recarsi sul posto il 18 gennaio compatibilmente con gli impegni di governo. In Abruzzo, il 10 febbraio si vota per le ...