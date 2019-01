Striscia | incidente osé durante il ballo | la velina perde il vestito | ma non si vede nulla

Blastingnews

: RT @Striscia: Le Veline e un piccolo fuori programma #Striscia #striscialanotizia #veline #incidente #spallina - allarme24 : RT @Striscia: Le Veline e un piccolo fuori programma #Striscia #striscialanotizia #veline #incidente #spallina - zazoomnews : Striscia la notizia incidente in diretta per la velina Shaila: cede la spallina crolla il vestito - #Striscia… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)la notizia non è nuova a questo genere di incidenti, già in passato è successo altre volte, con altre bellissime ragazze. Questa volta, però, è toccato a Shaila Gatta, lamora del Tg satirico. La ragazza stava ballando quando, improvvisamente, la spallina si è tolta e ille è caduto giù facendo intrare il seno (comunque coperto da una fascia color carne).la notizia, a Shaila cade la spallina e fare mezzo seno È stato lo stesso Tg satirico e ironizzare su quanto successo, l'hot fortunatamente per lei è stato alleggerito da una fascia stretta intorno al petto che le ha garantito di non rimanere nuda davanti alle telecamere. In molti, però, hanno volutore e rire il video mandato in onda da: "Ecco le nostre veline impegnate nello stacchetto di ieri" dice Piconeil filmato mandato in onda nella puntata ...