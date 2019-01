Saturno | il pianeta elegante con anelli più giovani del previsto

Spazio : il pianeta Saturno sta perdendo i suoi anelli : Saturno sta perdendo i suoi anelli . E’ quanto rivelano gli scienziati della Nasa analizzando i dati forniti dalla sonda Cassini che ha studiato il pianeta per quasi 13 anni, orbitandogli intorno dal 2004 al 2017 anno in cui si è disintegrata entrando nell’atmosfera del pianeta . Secondo gli esperti entro i prossimi 300mila anni gli anelli saranno scomparsi del tutto e riassorbiti dal pianeta . Non si tratta comunque di una scoperta, ma ...

Pianeta Saturno : caratteristiche - anelli - temperatura e atmosfera : Il Pianeta Saturno è noto quasi solo per i suoi anelli, proviamo a dargli la possibilità di raccontarci qualcosa in più di sé, in fondo è un Pianeta importante e nemmeno troppo piccolo, ha delle caratteristiche peculiari interessanti. Impareremo a conoscere meglio anche i suoi anelli soffermandoci sulla loro essenza senza scordarci di dare una occhiata a come il Pianeta Saturno viene visto dagli astrologi. (altro…) The post Pianeta ...