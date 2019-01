Nba a Londra | A scuola dalla Premiership per gestire l' apertura al gioco

Nba – Kanter - il retroscena è da brividi : “io minacciato di morte - a Londra avrei dovuto girare con la scorta” : Enes Kanter racconta un clamoroso retroscena in merito alla sua decisione di non andare a Londra con i Knicks: il giocatore minacciato di morte, ha paura di essere assassinato dalla Turchia La situazione ‘politica’ di Enes Kanter è a dir poco incredibile. Nei giorni scorsi, il giocatore dei New York Knicks ha spiegato ai propri fan di non poter prendere parte all’NBA London Game, la partita di regular season che i Knicks giocheranno a ...

Nba – Turkoglu attacca Kanter : “altro che assassinio da parte della Turchia - ecco perchè non può viaggiare a Londra” : Hedo Turkoglu risponde alle dichiarazioni di Enes Kanter che, nei giorni scorsi, aveva espresso la sua paura di essere ucciso dalla Turchia se avesse viaggiato a Londra con i Knicks: il presidente della federazione turca dà un’altra versione della vicenda I New York Knicks parteciperanno agli NBA Global Games di Londra, ma senza Enes Kanter. Il cestista numero 00 della franchigia newyorkese ha dichiarato di non sentirsi al sicuro a ...

Il giocatore turco di Nba Enes Kanter non andrà a giocare a Londra per paura di ritorsioni da parte della Turchia : Enes Kanter, giocatore turco della squadra di NBA dei New York Knicks, ha detto che non volerà con la sua squadra in Inghilterra per giocare a Londra contro i Washington Wizards una delle annuali partite che la NBA organizza in Europa. Kanter

Nba - Kanter shock : “non andrò a Londra - Erdogan potrebbe farmi uccidere” : NBA, Enes Kanter continua la sua crociata contro Erdogan, il cestista dei Knicks ha paura d’essere ucciso dal presidente turco “NON andrò con la mia squadra a Londra, perché se lo facessi correrei il rischio di essere assassinato. Non potrò svolgere il mio lavoro a causa di quel maniaco lunatico del presidente“. Queste le parole di Enes Kanter sul presidente turco Erdogan. Parole durissime, uno sfogo shock da parte del ...