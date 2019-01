Arrestato dopo rapine in ville in Astigiano e Alessandrino

Ischia - muore dopo una lite con il compagno. Arrestato 39enne - ma non si esclude il malore : È morta dopo una lite con il compagno, in circostanze ancora da chiarire, nel Napoletano. La donna, una polacca di 43 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa a Serrara Fontana, nell’isola di Ischia. Il compagno, un 39enne del posto, è stato Arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio preterintenzionale, ma sulla dinamica del decesso non ci sono ancora certezze. Secondo i primi accertamenti svolti dai militari della ...

Taranto - picchia e sequestra la madre : la donna lo denuncia dopo anni - Arrestato 26enne : Taranto - I carabinieri hanno arrestato a Massafra un 26enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali. Vittima la madre, del giovane. I due vivono nella ...

Arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la convivente - aizza il cane contro i militari : RIVA DEL GARDA . Un trentino di 36 anni è stato Arrestato dai carabinieri della compagnia di Riva del Garda per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Castel Volturno - non si ferma all'alt : Arrestato dopo inseguimento - : Nel pomeriggio del 5 gennaio, gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli e del Reparto prevenzione crimine hanno arrestato Antimo Ceparano, 45 anni, già sottoposto a libertà vigilata, per il ...

Sotto casa dell'ex con bottiglie di acido - Arrestato dopo inseguimento : voleva sfigurarla : A causa del suo carattere aggressivo e prepotente, la donna aveva deciso di lasciarlo ma lui non lo accettava e aveva iniziato a minacciare lei e i suoi familiari, appostandosi anche Sotto casa sua. L'...

Aspetta sotto casa dell'ex con bottiglie di acido/ Varese - Arrestato dopo aver speronato auto dei carabinieri : Aspetta sotto casa dell'ex con bottiglie di acido/ Varese, arrestato dopo aver speronato auto dei carabinieri e a seguito di un inseguimento

Monza : rapina con cacciavite e martello - Arrestato dopo un rocambolesco inseguimento : Casco in testa e occhiali da sole per non farsi riconoscere, armato di un cacciavite e di un martello ha commesso una rapina e ne ha tentata un'altra. Il tutto nel giro di mezz'ora, prima di essere ...

Boscoreale : aggredisce la moglie a testate dopo avere sfondato la porta di casa - Arrestato : I carabinieri di Torre Annunziata in provincia di Napoli hanno arrestato un pregiudicato di 41 anni, originario di Boscoreale, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento aggravato. L'uomo è stato accusato di avere aggredito la moglie colpendola con delle testate, dopo avere sfondato la porta di casa della dimora di lei a martellate. Successivamente, ...

Arrestato Marco Piovella - capo ultrà dell'Inter - dopo gli scontri di San Siro del 26 dicembre : È Marco Piovella il capo ultrà della curva dell'Inter Arrestato nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli del 26 dicembre scorso . Nato a Pavia nel 1984 Piovella, ...

Australia - abusava della sua fidanzata nel sonno dopo averla drogata : Arrestato 23enne : Una vicenda terribile arriva dall'Australia. Si tratta, purtroppo, dell'ennesimo fatto di cronaca che riguarda abusi di natura sessuale perpetrati su una donna. In questo caso è stata la stessa vittima ad accorgersi di quanto le stesse accadendo, ormai da diverso tempo. I fatti risalgono ad un arco temporale che va dagli ultimi mesi del 2015 fino al luglio 2016. Fino a quel momento, per circa 10 mesi, la ragazza subì le angherie del suo uomo, ...

Ucciso a sprangate dopo una lite : Arrestato un 47enne : Ucciso a sprangate in un appartamento a Montecompatri. Un omicidio commesso nella notte fra venerdì e sabato scorsi ma reso noto solo domenica mattina. Un romeno di 47 anni è stato fermato dai ...

Lascia il carcere subito dopo udienza di convalida il 21enne Arrestato per una tentata rapina : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Forlì - violenza sessuale e pedopornografia : Arrestato psicologo condannato a 3 anni di carcere : violenza sessuale e pedopornografia, sono questi i reati contestati a un medico 56enne di Forlì, arrestato dagli uomini dalla squadra mobile che hanno eseguito un ordine di carcerazione nei suoi confronti firmato dal sostituto procuratore Francesca Rago. L’uomo deve scontare una pena di 3 anni e 2 mesi di carcere ed è stato fermato dagli agenti dopo continui depistaggi e la resistenza opposta dalla madre e dalla sua convivente, entrambe ...

Bimbo morto dopo circoncisione : Arrestato autore dell'operazione : arrestato dalla Polizia, su disposizione della procura di Tivoli, l'uomo ritenuto responsabile degli interventi di circoncisione su due gemellini nigeriani di due anni a Monterotondo, vicino a Roma: ...