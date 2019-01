Alba Parietti | La Cuccarini è salita sul carro di Salvini

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini : 'Ballerina sovranista...Anzi no - solo sovranista'. Ed Alba Parietti... : Ma la Parisi non è l'unica appartenente del mondo dello spettacolo ad attaccare la Cuccarini. Un altro volto noto della tv si è dissociata dalle dichiarazioni, in favore del Governo, della soubrette: ...

Isola dei famosi - Alba Parietti smaschera il naufrago allupato : 'Attente - ha l'ormone a mille' : All' Isola dei famosi ci sarà un naufrago con l'ormone a mille. Parola di Alba Parietti che, intervistata da Bubino Blog , non ha usato giri di parole: 'Ha l'ormone e il testosterone a mille, non sa ...

Isola dei famosi - Alba Parietti smaschera il naufrago allupato : "Attente - ha l'ormone a mille" : All'Isola dei famosi ci sarà un naufrago con l'ormone a mille. Parola di Alba Parietti che, intervistata da Bubino Blog, non ha usato giri di parole: "Ha l’ormone e il testosterone a mille, non sa se riuscirà a tenerlo a bada", ha detto chiaro e tondo. Di chi sta parlando? Presto detto, di Paolo Bro

Sanremo 2019 - Alba Parietti : “Mi scandalizza che Virginia Raffaele guadagnerà meno di Claudio Bisio” : A Claudio Baglioni circa 700mila euro, a Claudio Bisio 450mila e a Virginia Raffaele 350mila. Sono questi i compensi che dovrebbero ricevere i tre conduttori del Festival di Sanremo 2019. Cifre importanti, ma comunque in linea con quelle sborsate dalla Rai negli scorsi anni, che hanno fatto però discutere Alba Parietti, che ha sottolineato come secondo lei sia ingiusto che Virginia Raffaele guadagni meno di Claudio Bisio e ha lanciato una ...

Alba Parietti - l'attacco di fango contro Lorella Cuccarini : "Lei e Salvini..." : Alba Parietti contro Lorella Cuccarini. La showgirl è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino. Alba Parietti ha commentato le parole di Lorella Cuccarini sulla si

Alba Parietti : "La Cuccarini dice che Salvini è di sinistra?! Sono in molti a salire sul carro del vincitore - io ci sto scomoda" : "Cosa ci vede di sinistra la Cuccarini nella politica di Salvini?". Alba Parietti è particolarmente irritata dalle recenti parole di Lorella Cuccarini, che in un'intervista ad Oggi aveva detto che "ha fatto più cose di sinistra questo governo di quelli precedenti". Ai Lunatici di Rai Radio 2, Alba Parietti prova a smontare la tesi della collega: Ha detto che questo Governo ha fatto più cose di sinistra degli altri governi? ...

Amici 18 - Alba Parietti chiarisce : “Alvis non è mio nipote” : Alba Parietti smentisce di essere la zia di Alvis di Amici 18 Un dubbio clamoroso ha alimentato numerose polemiche: il caso riguarda Alvis di Amici 18. Il nuovo allievo, che ha preso il posto di Giacomo Eva, è davvero nipote di una nota showgirl italiana? Alba Parietti ha smentito di essere la zia di Alvis. Lo ha rivelato lei stessa sui social, dopo aver scritto qualche giorno fa: “Tenete d’occhio il mio nipotino Alvise”. I ...

Amici - la bomba di Alba Parietti su Alvis : "Ecco chi è quel ragazzo" - delirio e insulti : Un dubbio clamoroso scuote Amici di Maria De Filippi: il caso riguarda Alvis. Quale caso? Presto detto: sarebbe il nipote di Alba Parietti. Lo ha rivelato lei stessa sul suo profilo Instagram, dove ha scritto: "Tenete d’occhio il mio ‘nipotino’ Alvise… Me lo ritrovo ad Amici è un vero talento e io t

Amici - la bomba di Alba Parietti su Alvis : 'Ecco chi è quel ragazzo' - delirio e insulti : Un dubbio clamoroso scuote Amici di Maria De Filippi : il caso riguarda Alvis . Quale caso? Presto detto: sarebbe il nipote di Alba Parietti . Lo ha rivelato lei stessa sul suo profilo Instagram, dove ...

Amici 18 : il nuovo allievo Alvis è il nipote di Alba Parietti? : Alvis di Amici di Maria De Filippi è nipote di Alba Parietti? Sulle note di ‘Non Mollo Mai’ è tornato ufficialmente Amici 18 dopo la pausa natalizia. Durante le festività i casting sono continuati e Rudy Zerbi ha individuato un nuovo talento del canto: si tratta di Alvis. Il ragazzo romano ha vinto la sfida contro Giacomo Eva che ha dovuto abbandonare la scuola, dopo la sfida giudicata dal produttore Charlie Rapino. Non si sa ancora ...

Alvis di Amici 2019 è il nipote di Alba Parietti? Un post su Instagram scatena i fan : Amici 2019, Alvis vince la sfida contro Giacomo Eva: il pubblico si scatena Alvis è un nuovo cantante di Amici 2019, ma è già esploso il caso su di lui. La sua entrata nella scuola è arrivata con una sfida voluta fortemente da Rudy Zerbi, che lo reputa un talento. Il professore ha scelto Giacomo […] L'articolo Alvis di Amici 2019 è il nipote di Alba Parietti? Un post su Instagram scatena i fan proviene da Gossip e Tv.

Alba Parietti a Tv Talk : “Concorrente all’Isola dei Famosi? Mai” : Tv Talk: Alba Parietti parla dell’Isola 2019 e di Alessia Marcuzzi Alba Parietti sarà opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi in partenza Giovedì 24 Gennaio su Canale 5. Ad annunciarlo è stata proprio Alessia Marcuzzi alcuni giorni fa su instagram. Una notizia, che ha fatto molto felici i fan del reality adventure. E oggi Alba Parietti è stata anche ospite a Tv Talk. In questa circostanza ha parlato proprio della ...

L'Isola Dei Famosi : Alba Parietti e Alda D'Eusanio commenteranno il reality honduregno : I fedeli telespettatori di Canale 5 sono in trepidante attesa in vista della messa in onda della nuova edizione de L'Isola Dei Famosi. Il reality-show made in Honduras verrà condotto nuovamente dall'inarrestabile Alessia Marcuzzi, la quale verrà affiancata in studio da due new entry femminili e da un inviato speciale che ha coperto il ruolo di naufrago nella tredicesima edizione del format. La pagina Instagram del reality ha confermato che ...

Isola dei Famosi : Alba Parietti e Alda D’Eusanio sono le opinioniste : sono Alba Parietti e Alda D’Eusanio le due “donne dell’Isola dei Famosi” di quest’anno. Ad annunciarlo Alessia Marcuzzi, che su Instagram ha svelato i nomi degli opinionisti dello show. Il reality ripartirà il prossimo 24 gennaio con tante novità, non solo un cast stellare, composto da vip emergenti e vecchie glorie, ma anche un team tutto al femminile pronto a commentare gli avvenimenti dell’Isola dallo ...