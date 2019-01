Virgil Abloh | il suo brand parte dai gioielli

vanityfair

: Virgil Abloh presenta a Parigi la sua prima collezione di gioielli - FNW_IT : Virgil Abloh presenta a Parigi la sua prima collezione di gioielli - emilianogriff78 : Un attimo. I neri non erano quelli che sabotavano, strappavano, imbiancavano i manifesti pubblicitari? Ora fanno pu… - silschirinzi : Oggi c’è lo show di Off-White, intanto l’effetto Virgil non accenna a tentennare (almeno a giudicare dalle prime ve… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Stilista, designer e artista a tutto tondo,è una delle personalità creative più in linea con lo zeitgeist della nostra epoca. Un multi-tasker di natura che non sta mai fermo, sempre alla ricerca di nuove ispirazioni da trasformare in opere, creazioni e installazioni. Ora, il direttore artistico di Off-White e della linea Menswear di Louis Vuitton ha deciso di lanciarsi nel mondo dei, debuttando con un nuovoche prende il suo nome.LEGGI ANCHEInstagram, i fashion cult del 2018 da un milione (e oltre) di likeSu Instagram, lo stilista ha svelato un’anteprima della sua collezione di, ispirata a delle comunissime graffette, pubblicando l’immagine di una scatola con l’etichetta «Recycled Jumbo Paper Clips», seguita da un altro scatto in cui lui stesso indossa una collana fatta di fermagli. https://www.instagram.com/p/BsmzxA7h6Cg/ Il ...