STAR TREK: DISCOVERY - Recensione del quarto Short Trek "The Escape Artist"

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Quasi due settimane fa, CBS All Access conclude la prima fase dell'antologiacon ilcortometraggio, intitolato "The". In questod'ora vi è un decisivo cambio di tono, in linea anche col protagonista della vicenda narrata, trattasi del famigerato Harry Mudd. Con regia di Rainn Wilson, interprete del criminale intergalattico, e scritto da Mike McMahan (Rick & Morty), questo cortometraggio mostrerà una delle molteplici "disavventure" di Mudd, rinfrescando la memoria dei fan su uno dei suoi migliori stratagemmi.-Nei guai: Il cortometraggio si apre subito in medias res, mostrando Mudd che viene picchiato e legato da un Tellarite, il quale conclude un affare con un'aliena misteriosa. Il Tellarite, di nome Tevrin Krit, si scopre essere una delle ennesime vittime del noto criminale, accusandolo di aver rubato un oggetto di famiglia con l'inganno. Mudd ...