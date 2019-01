Salvini | Dal carbone alle trivelle | non si campa con i soli no

La cena - senza grillini - con ministri e imprenditori. Salvini ospite d'onore dalla Chirico : Come sarebbe l'Italia senza i 5 stelle? Somiglierebbe a quella che si è riunita ieri sera a cena chez Annalisa Chirico. Tanti tavoli da dieci, nello spazio di via Tomacelli preso per la serata dal ...

Malpensa - migrante si lancia dall'aereo e fugge sulla pista : voli bloccati e dirottati. Salvini : «Sarà preso ed espulso» : Un uomo di origini egiziane che stava per essere rimpatriato su un aereo, è fuggito al controllo delle forze dell'ordine scappando lungo una pista dell'aeroporto di Malpensa, lanciandosi dalla...

Battisti - Rubio contro Salvini : Francesca Mambro è in libertà dal 2008 : Tutti applaudono il successo del governo e di Matteo Salvini per la cattura di Cesare Battisti. Ma uno dei principali oppositori del leader leghista si smarca dal coro e dagli applausi. E attacca ...

Battisti partito dalla Bolivia : in volo verso l'Italia | Salvini : "Sarò a Ciampino" | Foto : La fuga del terrorista dei Pac a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, dove è stato catturato in un'operazione dell'Interpol con agenti italiani. Battisti deve scontare due ergastoli per 4 omicidi

Battisti arrestato - Salvini : "Non deve uscire vivo dalla galera" : Matteo Salvini , dopo l'arresto di Cesare Battisti in Bolivia, ha incontrato nel corso di un intervento alla scuola politica della Lega a Milano, Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso proprio dai Pca nel 1979. Il ministro degli Interni ha affermato: 'Battisti è un assassino, non un ideologo ...

Migranti - nasce la fondazione per rilanciare il modello Riace : “Accogliamo quelli esclusi dal dl Salvini” : Un progetto che ha lo scopo di rilanciare il “modello Riace” senza fondi pubblici. Per consentire la partecipazione anche del sindaco “sospeso” Mimmo Lucano, ancora sottoposto al divieto di dimora nel suo Comune, la conferenza stampa che ha dato il via alla fondazione “È stato il vento”, si è tenuta a Caulonia e ha visto l’insediamento del comitato promotore che sarà presieduta da Peppino Lavorato, l’ex sindaco di Rosarno e amico del suo ...

Pensioni flessibili e RdC - per Salvini parte dal 1 aprile - 'Ma non sarà uno scherzo' : Dall'esecutivo arriva una nuova conferma in merito alla volontà di avviare i provvedimenti di tutela previdenziale e di welfare previsti all'interno del decreto sul "pacchetto Pensioni". Secondo quanto affermato dal Vice Premier Matteo Salvini durante un'intervista rilasciata per la RAI, prendersi "sei giorni di tempo in più" non pregiudicherà l'efficacia dell'azione di Governo, perché "stiamo parlando del futuro di milioni di italiani". Ed ...

Matteo Salvini : “Migliaia di terremotati fuori dalle loro case - voglio occuparmi prima di loro” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rilancia la questione dei terremotati del Centro Italia: "Dopo anni ci sono ancora migliaia di italiani terremotati fuori dalle loro case. Io mi voglio occupare prima di loro. Sbaglio?". L'obiettivo del vicepresidente del Consiglio è quello di "rimandare nelle loro case" i terremotati.Continua a leggere

Giuseppe Conte seppellito dal sondaggio : il 63% degli italiani sta con Matteo Salvini : Per Matteo Salvini è una questione di 'principi e civiltà'. Detto in altro modo, il problema non è tanto capire chi pagherà pranzi e cene ai 49 migranti arrivati ieri a Malta, ma stabilire chi comanda ...