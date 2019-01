Ministro Trenta all' aeroporto di Comiso

Cittadinanza onoraria al Ministro Elisabbetta Trenta - oggi la cerimonia di consegna : L'Aquila - Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta oggi, mercoledi' 16 gennaio, alle ore 11, presso la Casa comunita' del comune di Campotosto ricevera' la Cittadinanza onoraria dal sindaco Luigi Cannavicci. L'onorificenza verra' conferita al ministro per il lavoro svolto a favore della popolazione dagli uomini e mezzi dell'Esercito italiano impegnati nell'Operazione Sabina. Il ruolo dell’Esercito, in ...

Sardegna - via l’esercito dalle spiagge Capo Teulada e Porto Tramatzu. Ministro Trenta : “Tornano ai cittadini” : “Oggi è una giornata simbolica per tutti i sardi e non solo, perché per la prima volta abbiamo avviato una riduzione dello spazio assegnato alle servitù militari, cedendo definitivamente la spiaggia di Porto Tramatzu ai cittadini”. Lo ha scritto il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, sul suo profilo Facebook ufficiale, postando anche un video della perla di Telulada, in provincia di Cagliari. “Per la prima volta la Difesa ...

Palazzine destinate ai militari - il Ministro Trenta a Foti : 'In corso nuova progettazione' : Ecco i 46 cantieri stradali di riqualificazione in città e nelle frazioni 3 Nuovo ospedale, aumenta la superficie: 'Tutto ancora aperto per la scelta dell'area' 4 Nessun aumento delle aliquote Irpef ...

Carabiniere aggredito a Trastevere - il Ministro Trenta gli conferisce un encomio : Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha incontrato oggi a Palazzo Baracchini il Carabiniere aggredito a Roma e gli ha conferito un encomio solenne: «È stato di una lucidità...

Il Ministro Trenta : "Il carabiniere aggredito dai tifosi a Roma va encomiato" : "Chi tocca un carabiniere, o un militare, tocca lo Stato. Servono maggiori tutele: a Roma ho visto un comportamento esemplare, gli darò un encomio!". Lo ha scritto su Facebook il ministro della Difesa ...

Carabiniere aggredito - il Ministro Trenta : 'Reazione esemplare - gli darò un encomio' : Riceverà un encomio il Carabiniere aggredito mercoledì scorso mentre difendeva un tifoso del Eintracht. Lo annuncia la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, mentre le immagini del militare che, con ...

Carabiniere aggredito a Roma - il Ministro Trenta posta il video : “Balordi - pagheranno” : Il ministro ha telefonato all'agente aggredito nel quartiere di Trastevere, a Roma, dopo aver difeso un tifoso tedesco da un...

Il Ministro Trenta : “Taglieremo il numero dei cappellani militari risparmiando 15 milioni” : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, annuncia un taglio del numero dei cappellani militari. Una riduzione del 25% dell'organico che dovrebbe portare a un risparmio di 15 milioni di euro in 5 anni, secondo il ministro. "Gli uffici competenti stanno valutando le vie normative percorribili per concretizzare quanto prima l'intesa", afferma Trenta.Continua a leggere

Militari a dieta e dallo psicologo : guerra a obesità e DPTS - Ministro Trenta va all'azione : E’ guerra al sovrappeso nei Militari dello Stato Italiano. Ad abbracciare la causa è Elisabetta Trenta, ministro della Difesa e attenta al benessere dei suoi “ragazzi” e alla soluzione di alcune criticità ancora da sanare all’interno del Ministero da lei diretto. Sotto mirino sono due condizioni patologiche che possono colpire un militare: il sovrappeso e il disturbo post traumatico da stress. dieta e sovrappeso nel personale militare La celebre ...

Uranio impoverito - il Ministro Trenta : “Basta silenzi - tavolo tecnico su morti e ammalati” : Il ministro della Difesa ha annunciato l'iniziativa su Facebook: "Il problema esiste, bisogna ascoltare ogni singola voce". A breve partirà un "tavolo tecnico" sul tema dell'Uranio impoverito.Continua a leggere

Uranio impoverito - il Ministro Trenta : "Avvierò un tavolo tecnico. Basta silenzio" : A breve partirà un "tavolo tecnico" sul tema dell'Uranio impoverito. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Il problema, ha spiegato in un post su Facebook, "c'è, esiste, e io voglio approfondire ogni singolo caso. E voglio ascoltare ogni singola voce: ad oggi, infatti, sul tema c'è stato un silenzio spaventoso e questo non è più accettabile". Il vertice del dicastero della Difesa ha ...

Il M5s schifa i militari : censurato lo spot sull'esercito - la denuncia del Ministro Elisabetta Trenta : ...Diteci per quale ragione un video del genere debba venire censurato e sostituito con uno spot buonista in cui i militari paiono assistenti sociali o volontari di una ong che portano la pace nel mondo ...

Davide Cervia - le scuse del Ministro Trenta : «Lo Stato ha sbagliato» : Il superesperto di guerre elettroniche fu rapito nel 1990, ai tempi della prima guerra del Golfo. Ora la Difesa rinuncia a impugnare la sentenza che aveva riconosciuto la «violazione del diritto alla verità»