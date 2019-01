La sonda bloccata dai detriti del pozzo La ricerca Yulen continua | ma le speranze

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) I soccorritori spagnoli hanno trovato dei capelli nelche appartengono a, il bambino di due anni e mezzo caduto in una Totalan, nella provincia di Malaga. I test del Dna fatti dalla Guardia Civil su dei capelli trovati il primo giorno, secondo La Vanguardia, sono la conferma chesia li nel. "Dei capelli sono stati trovati nel tunnel e i test del Dna che sono stati eseguiti dalla Guardia Civil certificano che proviene dal bambino. Ci dà una certa certezza che il bambino è lì, in quel", ha detto a El Pais Alfonso Rodríguez Gómez de Celis a delegato del governo in Andalusia.Il delegato ha fatto sapere che sperano di trovare il bambino entro le prossime 48 ore. "Undi cento metri con dimensioni tra i 25 e i 30 centimetri è praticamente inaccessibile. Tutti i lavori eseguiti sono inediti". La...