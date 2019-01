Il conto salato dell' obsolescenza programmata | il caso Apple

Il conto è troppo salato. Torna al ristorante con il fucile : uomo arrestato a Roma : Il conto era troppo salato e così il giorno dopo si è presentato al ristorante armato di fucile ma è stato arrestato dai carabinieri. Poche ore dopo la moglie dell'uomo contrariata per l'arresto in un altro ristorante ha minacciato di suicidarsi con una pistola. È accaduto a Roma.All'arrivo delle pattuglie dei carabinieri della compagnia Roma Eur e del Nucleo Radiomobile di Roma, l'uomo - un Romano di 52 anni con ...

Per i deputati ora il conto è più salato : rincari del 10% alla buvette : Roma, 7 gen., askanews, - Conti ristorazione più salati per i deputati. I rincari sono del 10% in media alla Camera, sia alla buvette e sia al self service. Col nuovo anno, dalla riapertura dei ...

Trasferimento dei rifiuti fuori dalla Campania - il conto è sempre più salato : Volano i costi dei trasferimenti dei rifiuti fuori Regione: la precedente gara bandita dalla Regione aveva un prezzo a base d'asta di 178 euro a tonnellata, ma è andata deserta. Quindi Palazzo Santa ...

Aumento Ires in manovra - conto salato per enti no-profit : L'aliquota è stata raddoppiata, un esborso che penalizza i più poveri, con il cosiddetto 'terzo mondo' in rivolta -

“Sarà la Lega a pagare il conto più salato della Manovra” - dice Ricolfi : A seguire il filo del ragionamento di Luca Ricolfi, al termine delle montagne russe sulla legge di Bilancio la partita economica presenterà il conto più salato alla Lega di Matteo Salvini. “Le perdite di questi mesi, presto o tardi, produrranno effetti tangibili nelle tasche degli italiani, e la rec

“Sarà la Lega a pagare il conto più salato della Manovra” - dice Ricolfi : A seguire il filo del ragionamento di Luca Ricolfi, al termine delle montagne russe sulla legge di Bilancio la partita economica presenterà il conto più salato alla Lega di Matteo Salvini. “Le perdite di questi mesi, presto o tardi, produrranno effetti tangibili nelle tasche degli italiani, e la rec

Dopo le emergenze meteo si contano i danni - “e a pagare il conto più salato è sempre l’agricoltura” : “Il conto più caro dei cambiamenti climatici, che stanno condizionando i territori e le loro comunità, lo paga l’agricoltura; per questo, c’è bisogno di investimenti a servizio dell’imprenditoria rurale, che rappresenta una concreta opportunità di fronte alla crisi economica. La valorizzazione del settore primario deve essere un tema centrale nell’agenda del Governo, ad iniziare dalla salvaguardia, in sede comunitaria, delle prerogative ...

I numeri dicono che serve subito una risposta : si rischia di pagare conto troppo salato : Il contenzioso con Bruxelles in queste ultime settimane ha portato il nostro paese a perdere - come ha ricordato Bankitalia - qualcosa come 85 miliardi di ricchezza finanziaria. Ecco perché serve ...

Manovra - Morando - Pd - : 'Il conto sarà salato e lo pagherà il ceto medio-basso' : 'Questa Legge di bilancio è gravemente dannosa per l'economia italiana perché dei due principali problemi strutturali del Paese - la produttività che non cresce o cresce troppo poco e il debito pubblico troppo alto - il primo non viene neppure sfiorato ...