Corona, dichiarazione d’amore per Belen ma lei preferisce De Martino

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Qualcuno aspettava certe parole da tempo, qualcun altro non gli crede più: fatto sta checontinua a parlare diRodriguez e anzi alla sua storica ex dedica unashock dalle pagine dell’autobiografia ‘Non mi avete fatto niente’ e dalle pagine di Chi.L’ex re dei paparazzi confessa di provare ancora dei sentimenti per la showgirl argentina: “non so che cosa sarà delle nostre vite, ma io so che cosa provo ogni volta che guardo i suoi occhi, cosa prova lei ogni volta che guarda i miei, ed è sempre la stessa magia”. L’argentina però non ha ancora risposto a queste lusinghe e anzi, tra le ig stories più recenti ha postato una foto che la vede insieme a Stefano De