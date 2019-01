Brina Knauss special guest di U S Polo Assn a Pitti

gqitalia

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) La modella e dj di origine slovena, una delle più interessanti novità della scena elettronica internazionale,U.S.. per celebrare la nuova collezione Fall/Winter 2019/2020.ha indossato in anteprima i capi della nuova collezione U.S.. questa mattina alla 95esima edizione diImmagine Uomo, presso il suggestivo spazio del brand, durante l’esclusivo dj set di cui è stata protagonista. La nuova collezione racconta un viaggio invernale fatto di colori, profumi e paesaggi che tocca diverse tappe; un’armonia di proposte, dal giorno alla sera, che alterna capispalla raffinati a total look di carattere, pensati e realizzati per un uomo e una donna contemporanei che seguono le loro passioni, si muovono in città, vivono il tempo libero con il tocco distintivo, coinvolgente e fortemente riconoscibile del brand. L’uso del colore, ...