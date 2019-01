Alessandra Cantini | ESCLUSIVA alla scrittrice toscana | Da Chiambretti nessun gesto

Alessandra Cantini - colei che mostrò il lato B da Chiambretti ci è o ci fa? “Me lo chiedo anche io - ma non saprei rispondere” : Da quando ha mostrato il lato b, senza censure, da Chiambretti, la scrittrice livornese Alessandra Cantini ha conquistato le pagine di giornali e le attenzioni dei media. Qualcuno l’ha già definita “la regina delle provocazioni”. L’ultima, sempre a La Repubblica delle Donne su Rete 4, è stata indossare una maglia con su scritto “Kiss my ass” (“bacia il mio cu*o” per i quattro che non lo sapessero). Lei un po’ si diverte, un ...

