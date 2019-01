Di Biase | soddisfatta per scelta Raggi su monetine a Caritas

romadailynews

Roma – "Accolgo con soddisfazione il dietrofront della Sindaca di Roma sulle monete della Fontana di Trevi che, come dallastessa annunciato, continueranno ad essere devolute alladiocesana di Roma"."La Sindaca promette anche fondi ulteriori, quelli raccolti nelle altre fontane, circa altri 200mila euro che si andranno ad aggiungere al milione e mezzo che laspende ogni anno per attivita' caritatevoli per i piu' bisognosi"."Ora mi auguro che latraduca presto le parole in fatti e un atto amministrativo della giunta formalizzi quanto garantito dalla Sindaca di Roma". Cosi' in una nota la consigliera del PD alla Regione Lazio, Michela Di