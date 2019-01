Classifica Tour Down Under 2019 | Elia Viviani al comando Jakub Mareczko è terzo

Tour Down Under 2019 : Peter Sagan la stella della corsa - pensando (anche) alla Classifica generale : Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione ciclistica. Tra una settimana esatta, martedì 15 gennaio, prenderà il via il Santos Tour Down Under, primo appuntamento del programma World Tour 2019 e prima corsa a tappe della stagione. Il clima decisamente mite e le temperature tutt’altro che rigide attirano in Australia ormai da diversi anni numerosi corridori di primo piano, determinati ad entrare in condizione ricominciando a ...

Classifica Tournée 4 Trampolini 2018-2019 - la graduatoria in aggiornamento. Ryoyu Kobayashi completa il Grand Slam e vince l’aquila d’oro - Eisenbichler e Leyhe sul podio : La Grande attesa è finalmente terminata: torna lo spettacolo della Tournèe dei Quattro Trampolini, una delle competizioni più importanti del calendario per il salto con gli sci maschile. Il torneo giunge quest’anno alla 67esima edizione e prevede quattro gare distribuite equamente tra Germania e Austria, sui Trampolini di Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. Il polacco Kamil Stoch andrà a caccia di un tris storico ...

Classifica generale Tour de Ski 2019 - la graduatoria e i distacchi. Vince Johannes Klaebo - Francesco De Fabiani è nono : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove gli atleti sono chiamati ad ...

Classifica generale Tour de Ski femminile 2019 - la graduatoria e i distacchi. Ingvild Oestberg domina - ventesima Caterina Ganz : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove le atlete sono chiamate ad ...

Ciclismo - la Classifica delle nazioni con più atleti nel World Tour 2019. Italia al secondo posto : La nazione più rappresentata nelle squadre World Tour nella stagione 2019 di Ciclismo è il Belgio. Tra le formazioni del massimo circuito internazionale vedremo infatti 52 corridori belgi. In seconda posizione troviamo l’Italia, che ha un atleta in meno, visto che sono 51 gli azzurri con un contratto di livello World Tour (clicca qui per scoprire l’elenco completo dei corridori Italiani). Rispetto al 2018 il Bel Paese perde quindi il primato, ...

Classifica generale Tour de Ski femminile 2019 - la graduatoria e i distacchi. Ingvild Oestberg allunga in testa : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove le atlete sono chiamate ad ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019 : Ryoyu Kobayashi - il Grande Slam è a un passo. Stoch insegue Eisenbichler e Stjernen per il podio in Classifica : Da qualunque parte si veda la classifica della Tournée dei 4 Trampolini, il discorso è sempre uno: Ryoyu Kobayashi sta dominando qualsiasi cosa si possa dominare. Nella classifica di Coppa del Mondo è in testa, in quella della Tournée non c’è rivale che tenga, la sua stagione sta toccando vette altissime. Dovesse riuscire, tra due giorni, a portare a casa anche il successo a Bischofshofen, entrerebbe nella storia, con il terzo Grande Slam ...

