Fiamme al Centro agricoltura ambiente nel Bolognese | gravi danni

Parigi - forte esplosione in centro. Ci sono feriti : palazzo in Fiamme vicino all'Opera : Una forte esplosione è stato udita nel nono arrondissement di Parigi . Lo riferisce la polizia. Ci sono feriti . In fiamme un palazzo vicino all'Opera , secondo alcune testimonianza su Twitter. Si teme possa trattarsi di un attentato. Leggi anche: "Rischiate esercito di kamikaze". L'incubo islamico sug

Gilet gialli - scontri con la polizia in centro a Bruxelles : auto in Fiamme - 60 fermi. In 50 arrivano sotto sede Commissione Ue : Due auto della polizia date alle fiamme. Sessanta fermi, 4 arresti. E in 50 sono arrivati fin sotto al sede della Commissione Ue, nella zona vietata alle manifestazioni. Dopo aver scatenato la guerriglia nel centro di Parigi, i Gilet gialli si prendono anche il cuore di Bruxelles. Pochi, tra le 200 e le 300 persone, ma ben organizzati nella prima manifestazione organizzata dal movimento nella capitale belga. “Il popolo siamo noi, Charles ...