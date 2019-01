Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia aggredito | girava un servizio sul «killer dei

Salerno - aggredito l'inviato di Striscia Edoardo Stoppa : agente ferito da una coltellata : Momenti di paura per Edoardo Stoppa, giornalista e inviato di Striscia la Notizia, noto programma televisivo satirico del gruppo Mediaset. Stoppa si trovava a Battipaglia, in provincia di Salerno. Stava indagando infatti su un caso molto delicato, che ha sconvolto la Campania in questo periodo: si tratta del presunto "killer dei gatti", ovvero di un individuo che si aggirerebbe per la cittadina campana avvelenando i poveri felini con alcune ...

