Borse europee in calo, Milano a -0,65%

Apertura in ribasso per le, dopo i dati sul commercio cinese e in vista del voto di domani del Parlamento britannico sulla Brexit. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,65% a 19.163 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 264 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,87%. Londra -0,54%, Parigi -0,86% e Francoforte -0,61% . Euro a 1,1473 dollari e 124,092 yen in avvio dei mercati valutari europei.(Di lunedì 14 gennaio 2019)