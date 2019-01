Avellino | non trova lavoro e si suicida gettandosi dal balcone

Basket – Risultati 15ª giornata : l’Olimpia Milano espugna Trieste - Avellino non lascia scampo a Pistoia : La capolista supera Trieste in rimonta, niente da fare invece per Pistoia al cospetto di Avellino che rimane saldamente al secondo posto Seconda vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano, che conclude il girone d’andata del campionato di Serie A di Basket al primo posto. Gli uomini di coach Pianigiani superano Trieste in rimonta, recuperando nell’ultimo quarto lo svantaggio accumulato nel corso del match. Davanti al ...

Strage bus Avellino - Giovanni Castellucci assolto. I familiari delle vittime : "Non è giustizia" : Giovanni Castellucci è stato assolto dalle accuse nel processo l'autobus precipitato dal viadotto Acqualonga, il 28 luglio 2013. Nei confronti di Castellucci la richiesta del pm Rosario Cantelmo era di 10 anni di reclusione. La decisione del magistrato ha suscitato le ire dei familiari delle vittime: "Assassino", "venduti", hanno urlato durante la lettura della sentenza. Non sono bastate le condanne di alcuni dirigenti di Aspi a placare ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino batte Ludwigsburg nonostante le difficoltà - Bologna sconfitta in volata a Ostenda : Basketball Champions League 2018-2019 agrodolce per i colori italiani nell’odierno nono turno. La Sidigas Avellino batte, pur tra le tante difficoltà societarie di questo periodo, i tedeschi di Ludwigsburg per 82-76 con una buona prova di squadra, mentre per la Segafredo Virtus Bologna c’è la sconfitta sul filo di lana a Ostenda per 77-76, la seconda del proprio cammino europeo dopo quella della scorsa settimana a Klaipeda contro il ...

Basket - Champions League 2018-2019 : complesso nono turno in Israele per Venezia - Avellino e Bologna tra stati d’animo opposti : Si gioca tra questa sera e domani la seconda giornata di ritorno della prima fase per la Basketball Champions League 2018-2019, ancora ben lontana dal tempo dei verdetti. Le tre italiane impegnate ci arrivano ognuna in modo del tutto diverso e particolare, per la massima parte a seguito delle vicende del nostro campionato. HAPOEL UNET HOLON-UMANA REYER Venezia (Martedì 18 dicembre, ore 20:00) L’unica sfida con un’italiana impegnata ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino si arrende in casa al Vetspils - Green non basta : Avellino perde la seconda partita stagionale nella Champions League 2018-2019 di Basket, gli irpini si sono arresi contro il Vetspils per 74-88 ma rimangono comunque al secondo posto in classifica e sono ampiamente in corsa per la qualificazione visto che hanno due successi di margine proprio sugli avversari odierni e sull’Anwil. Non è bastato il sostegno del pubblico di casa per trascinare i campani verso un’affermazione che avrebbe ...

Chiusure domenicali - Sala a Di Maio : «Le faccia ad Avellino - non rompa le palle a Milano». La replica : «Per lui i diritti sono una rottura» : Negozi e centri commerciali, il sindaco: «Noi abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti». Il vicepremier: «Sindaco fighetto del Pd, chi se ne frega». La controreplica: «Prima lavori il 10% di me». Salvini: «Radical chic irrispettoso»

Il sindaco di Milano contro Di Maio : "Le chiusure domenicali le facciano ad Avellino - non rompano le palle a noi" : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all'università Bicocca, è tornato a bomba sulla questione delle chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. "Se le vogliono fare in provincia di Avellino - ha detto nel corso di un panel - le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni ...

Chiusure domenicali - Sala : “Le facciano ad Avellino e non rompano le palle a noi”. Di Maio : “Prima diritti dei lavoratori” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all’università Bicocca, è tornato sulla questione delle Chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. “Se le vogliono fare in provincia di Avellino – ha detto nel corso di un panel – le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni di ...

