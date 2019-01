Lotta alla peste suina africana Giulia Grillo | ' In pochi mesi risultati eccezionali

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella Lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup - la preview della 16ª giornata : che Lotta in zona Playoff! : Samsung Volley Cup: si torna subito in campo, sabato Pomì-Il Bisonte su Rai Sport + HD. Igor a Bergamo, al via la saga Imoco-Saugella. Scandicci ospita Chieri, a Busto arriva Cuneo. Brescia affronta il Club Italia. Sugli spalti del PalaRadi la protesta contro la discriminazione delle donne Appena affrontato il turno infrasettimanale, la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile torna subito in campo per la 16ª giornata di Regular Season, ...

Supercoppa Juve-Milan - BeIN scrive a Lega A per Lotta alla pirateria : “L’Arabia Saudita sta supportando attivamente la piaga della pirateria nel mondo dello sport e dello spettacolo da oltre 18 mesi, cosa che sta minando le prospettive commerciali a lungo termine della Serie A e i proprietari dei diritti in tutto il mondo”. Si gioca la finale della Supercoppa italiana tra Juve e Milan ed a lanciare le accuse è Al Obaidly, Ceo di BeIN Media Group (network globale di canali sportivi arabi), inviata una ...

I sovranisti di sinistra delusi dalla Lega di governo e non più di Lotta : Uno di questi è Massimo D'Antoni, economista all'Università di Siena, nonché ex collaboratore del Dipartimento Economia e Lavoro del Pd, quando il Pd...

Pompeo : "Ritireremo le truppe dalla Siria ma la Lotta all'Isis continua" : La minaccia, ha detto 'è reale, l'Isis esiste ancora, lo combatteremo in molte regioni del mondo, il nostro impegno è reale'. In Siria, dopo il ritiro dei militari sul terreno, 'lo faremo in altri ...

Rosaria Iardino su Fernando Aiuti : "Non dimenticherò mai il mio uomo del bacio - grazie per il tuocontributo alla Lotta all'Aids" : "È morto Fernando Aiuti, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, con lui ho litigato tantissime volte.. Ricordando l'uomo e il professore non posso fare altro che dire grazie per il suo enorme contributo alla lotta contro L'Aids". Questo il commento postato su Twitter da Rosaria Iardino, la donna sieropositiva da anni attiva nella sensibilizzazione contro il virus, protagonista dell'episodio del 1991, quando alla Fiera di ...

Agricoltura - biodiversità e Lotta al cambiamento climatico : ecco i bandi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con 10 milioni di euro : Poco meno di 10 milioni di euro per la gestione di zone umide, boschetti, corridoi ecologici, la salvaguardia del paesaggio agrario, il sequestro di carbonio nei suoli, la difesa delle razze animali autoctone e delle varietà antiche. Sono le risorse stanziate dal nuovo Psr, Piano di sviluppo rurale 2014-2020, e messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna attraverso 5 diversi bandi destinati ad aziende agricole e altre realtà che gestiscono ...

Tenta di rapinarla - ma è una Lottatrice professionista : l'aggressore messo ko dalla ragazza : L'apparenza inganna: lo ha imparato, a sue spese, un uomo che ha Tentato di rapinare una ragazza di 26 anni , senza sapere che si trattava di una lottatrice UFC , esperta di arti marziali miste, e che ...

