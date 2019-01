Gilet gialli a Parigi in piazza della Bastiglia | quartiere blindato

Gileti gialli - scontri a Parigi sugli Champs-Elysees. 5 mila manifestanti a Bourges : I manifestanti hanno tentato come in passato di forzare le barriere in direzione della avenue Friedland. La polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni

Gilet gialli - la nona manifestazione in Francia : cortei a Parigi e Bourges. Proteste anche a Londra contro la May : Nono sabato di Proteste dei Gilet gialli in Francia. Nonostante la legge annunciata dal premier Philippe contro chi partecipa a manifestazioni non autorizzate, gli attivisti si sono ritrovati sugli Champs-Elysees a Parigi, dove si sono ripetuti gli scontri con le forze dell’ordine: i manifestanti hanno cercato di forzare le barriere e la polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni. Circa 5mila persone si sono invece radunate a ...

Gilet gialli - scontri a Parigi : fermi : 15.46 Primi scontri e lacrimogeni a Parigi, sugli Champs Eysees, nella nona giornata di mobilitazione nazionale dei Gilet Gialli in Francia,che protestano contro le politiche economiche di Macron. I manifestanti hanno tentato di forzare le barriere verso l'Avenue Friedland (che parte da Place dell'Etoile all'Arco di Trionfo). La polizia ha risposto col lancio di lacrimogeni. 53 i fermi. Manifestazioni anche a Bourges, dove in 5mila hanno ...

M5s : le insidie nei dossier più caldi - ma non solo. E con i Gilet gialli nessun feeling : Circondato dall'ostilità leghista, dall'irritazione scostante del governo Macron, l'amo lanciato dal capo politico 5 stelle non raccoglie risultati politici degni di nota ne' oltralpe, ne' all'interno ...

Francia - Gilet gialli : nono sabato di proteste. Forte esplosione a Parigi : 2 morti : Protesta che comunque non avrebbe dovuto vedere Parigi fra le città più attive; e invece molti manifestanti si sono riuniti a Bercy, periferia di Parigi, ai piedi del ministero dell'Economia e ...

Nono sabato di protesta dei Gilet gialli. La polizia blinda Parigi : Circa 3.000 manifestanti in gilet giallo stanno sfilando a Parigi: dopo essere passati alla Bastiglia hanno continuato sulla rue de Rivoli verso Tuileries, diretti a Concorde, obiettivo gli Champs-Elysees. Un percorso concordato e autorizzato dalla prefettura, con la polizia che controlla il corteo, finora tranquillo. È il Nono sabato che i manifestanti scendo in piazza per protestare.La piazza e le strade adiacenti sono blindate, la ...

Gilet gialli a Parigi in piazza della Bastiglia : quartiere blindato : Diverse centinaia di Gilet gialli stanno arrivando a piazza della Bastiglia a Parigi, provenienti dal luogo di incontro principale di oggi, il quartiere di Bercy dove sorge il ministero dell'Economia e Finanze. La piazza e le strade adiacenti sono blindate, la polizia - presente con decine di furgoni e centinaia di agenti in assetto antisommossa - sorveglia i manifestanti, al momento ...

Ghisa con i Gilet gialli per protesta alla cerimonia per Nicolò Savarino : Agenti della Polizia locale come i «gilet gialli» francesi a Milano durante la cerimonia di commemorazione di Nicolò Savarino, il «Ghisa» ucciso il 12 febbraio del 2012 travolto da un Suv con due ...