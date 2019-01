Un nuovo record per Tiger Woods : 137 test di paternità : Sembra una bufala. Invece è terribilmente, incredibilmente, follemente, vero. Tiger Woods all'elenco dei suoi record può aggiungere anche questo: dopo una causa di sette anni, il tribunale di Miami ...

Un nuovo record per Tiger Woods : 137 test di paternità : Sembra una bufala. Invece è terribilmente, incredibilmente, follemente, vero. Tiger Woods all’elenco dei suoi record può aggiungere anche questo: dopo una causa di sette anni, il tribunale di Miami gli ha ingiunto di sottoporsi a un totale di addirittura 137 test di paternità, accettando le richieste di 121 donne che hanno sostenuto di aver avuto rapporti sessuali col campione di golf, e aver avuto un figlio da lui. ...

Airbus : nuovo record consegne - nel 2018 +11% a 880 velivoli : Roma, 9 gen., askanews, - Nel 2018 Airbus ha consegnato 800 aeromobili di linea a 93 clienti. L'azienda ha raggiungo gli obiettivi prefissati per l'anno e ha stabilito un nuovo record, con le consegne ...

nuovo record dei BTS in attesa del film-concerto BTS World Tour Love Yourself In Seoul : Nuovo record dei BTS a soli nove giorni dal Nuovo anno, e questa volta riguarda il brano DNA. I BTS, infatti, sono il primo gruppo di k-pop a raggiungere e superare i 600 milioni di visualizzazioni su YouTube per un brano. Si tratta di DNA, il secondo singolo estratto dalla boy band sudcoreana dall’EP intitolato “Love Yourself: Her”, il quinto della carriera dei BTS. Il videoclip in questione è stato diretto da Choi Yong-suk, e la band si ...

CR7 ha come obiettivo un nuovo record : laurearsi capocannoniere in tre campionati diversi : Fin dalla sua fondazione, l'obiettivo della Juventus è vincere, ecco come si spiega la scelta di Cristiano Ronaldo di approdare a Torino. Anche il portoghese vuole sempre essere il numero uno e, nonostante abbia detto a parole che i premi personali non sono un'ossessione, i fatti dimostrano il contrario. Ultimamente l'ex Real Madrid non ha presenziato alle manifestazioni che hanno assegnato premi ad altri calciatori come nel caso del Pallone ...

Tokyo - tonni da record al nuovo mercato del pesce di Toyosu [GALLERY] : 1/31 AFP/LaPresse ...

Tokyo - tonni da record al nuovo mercato del pesce di Toyosu [GALLERY] : 1/31 AFP/LaPresse ...

Pokémon Go lancia un nuovo evento per il 2019 e festeggia i numeri da record del 2018 : Il 2019 si apre per gli utenti Pokémon Go con un nuovo evento, così da proseguire il trend dello scorso anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Pokémon Go lancia un nuovo evento per il 2019 e festeggia i numeri da record del 2018 proviene da TuttoAndroid.

La Cina sul lato oscuro della Luna : 50 anni dopo l’Apollo 11 un nuovo record nella conquista dello spazio : La sonda Chang’e-4 è atterrata “con successo” sulla faccia nascosta della Luna alle 03:26 italiane di ieri. La Cina ha dunque raggiunto l’ambizioso obiettivo di atterrate sul lato nascosto della Luna, mai prima d’ora una sonda terrestre aveva tentato tanto. Chang’ e 4 ha alLunato nel cratere di Von Karman, largo 2500 chilometri e profondo 13, nel bacino del Polo sud Aitken. Lanciata lo scorso 7 dicembre dalla base spaziale di ...

Louvre - nuovo record visitatori nel 2018 : Nel 2017, dopo il Louvre i musei più frequentati del mondo erano il Museo nazionale cinese e il Metropolitan di New York. Secondo il direttore del Louvre, Martinez, il nuovo record è stato possibile ...

Louvre - nuovo record visitatori nel 2018 : 8.15 Il Museo del Louvre ha battuto un nuovo record, registrando nel 2018 un numero di visitatori superiore ai 10 milioni. Un aumento pari al 25% rispetto all'anno precedente. Nel 2017, dopo il Louvre i musei più frequentati del mondo erano il Museo nazionale cinese e il Metropolitan di New York. Secondo il direttore del Louvre, Martinez, il nuovo record è stato possibile anche grazie alla ripresa del turismo internazionale a Parigi, dopo il ...

Cina : il 2018 segna un nuovo record negativo delle nascite : ... il 2018 verrà ricordato come "uno storico punto di svolta per la popolazione cinese", e la materializzazione di una "crisi demografica" che minaccia le prospettive di una economia già in fase di ...

“Thank U - Next” di Ariana Grande ha infranto un nuovo record : Inarrestabile! The post “Thank U, Next” di Ariana Grande ha infranto un nuovo record appeared first on News Mtv Italia.

«Bohemian Rhapsody» (di nuovo) da record : è il film più visto del 2018 in Italia : «Bohemian Rhapsody»: cosa funziona e cosa no«Bohemian Rhapsody»: cosa funziona e cosa no«Bohemian Rhapsody»: cosa funziona e cosa no«Bohemian Rhapsody»: cosa funziona e cosa no«Bohemian Rhapsody»: cosa funziona e cosa no«Bohemian Rhapsody»: cosa funziona e cosa no«Bohemian Rhapsody»: cosa funziona e cosa no«Bohemian Rhapsody»: cosa funziona e cosa no«Bohemian Rhapsody»: cosa funziona e cosa no«Bohemian Rhapsody»: le immagini del filmI Queen ...