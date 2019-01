Sorelle Napoli | ' Su minacce ombra metodo mafioso'

Mezzojuso : Gip - 'Ombra metodo mafioso in minacce e violenze a Sorelle Napoli' (3) : (AdnKronos) - Il magistrato usa parole dure nei confronti degli arrestati. Senza giri di parole. Il gip parla di "gravi indizi sussistenti del reato di tentata estorsione, portata a termine con mezzi che rasentano le metodiche utilizzate dalla criminalità organizzata, che non consentono più di riten

Mezzojuso : Gip - 'Ombra metodo mafioso in minacce e violenze a Sorelle Napoli' (2) : (AdnKronos) - Fino al 1998 era stato il padre delle sorelle Napoli ad occuparsi dell'azienda agricola, ma venti anni fa l'uomo era stato colpito da una grave malattia invalidante e l'impresa è passata alle figlie che se ne sono sempre occupate. Tutto inizia la mattina del 19 dicembre del 1998 quando

Giletti regala l'auto nuova al giovane che difese le Sorelle Napoli - in studio tutti si commuovono : ' Questa è la chiave della tua nuova auto ', ha detto Massimo Giletti , con gli occhi lucidi di commozione, a Salvatore Battaglia intermediario assicurativo di Mezzojuso che si è visto incendiare la ...

Mezzojuso : Sorelle Napoli - gen. Gebbia assessore? Siamo senza parole (2) : (AdnKronos) - Il generale Gebbia nel corso di un processo in cui aveva deposto come testimone aveva detto di avere saputo anni fa che il padre delle sorelle Napoli sarebbe stato vicino a Cosa nostra. E molti chiesero in quell'occasione la presa di distanza delle donne nei confronti del padre,, morto

Mezzojuso : Sorelle Napoli - gen. Gebbia assessore? Siamo senza parole : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - "Sono senza parole. Siamo tutte e tre senza parole". Così, Irene Napoli, una delle tre sorelle imprenditrici di Mezzojuso (Palermo), commenta la scelta del sindaco del piccolo comune di nominare assessore alla Cultura l'ex generale Nicolò Gebbia, querelato nei giorni s

Mezzojuso : gen. Gebbia assessore - sindaco 'Sorelle Napoli non centrano' : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - ll generale Nicolò Gebbia, l'ex alto ufficiale dei Carabinieri oggi in pensione, querelato nei giorni scorsi dalle sorelle Napoli di Mezzojuso (Palermo) per diffamazione, è stato nominato assessore alla Cultura del piccolo comune. A nominarlo è stato il sindaco di Mezz

La vicenda delle Sorelle Napoli - il legale : Uno stillicidio di veleni - pronte due querele : 'Trovo veramente inquietante questo stillicidio di veline, di anonimi con l'obiettivo di delegittimare le mie assistite attraverso documento solo parziali che riguardano il padre, morto nel 2006. Mi ...

Minacce ed estorsioni alle Sorelle Napoli - tre arresti a Misilmeri : Tre estorsori arrestati dai carabinieri della compagnia di Misilmeri, coordinati dalla procura di Termini Imerese. Si tratta di Simone La Barbera, Antonino Tantillo e Liborio Tavolacci: avevano preso ...

**Mafia : Sorelle Napoli - finalmente verità viene a galla** : Palermo, 22 dic. (AdnKronos) - "finalmente la verità comincia a venire a galla, dopo 15 anni in cui non siamo credute, derise e prese per visionarie e "fuori di testa" e oggetto di insulti e lazzi in piazza. Ringraziamo i Carabinieri e la Procura di Termini che hanno creduto in noi". Lo dicono all'A

Mafia : tentata estorsione alle Sorelle Napoli - tre arresti : Palermo, 22 dic. (AdnKronos) - Con l'accusa di tentata estorsione nei confronti delle sorelle Irene, Gioacchina e Marianna Napoli, le imprenditrici agricole di Mezzojuso (Palermo) che da anni denunciano minacce e intimidazioni, i Carabinieri di Termini Imerese (Palermo) hanno arrestato tre persone.

Mafia : legale Sorelle Napoli - inquietante stillicidio veleni e anonimi - pronte due querele (2) : (AdnKronos) - Le sorelle Napoli sono proprietarie di un'azienda agricola con oltre 70 ettari di terreno tra Corleone e Mezzojuso dove coltivano cereali e foraggio. Irene, Gioacchina e Marianna Napoli dopo la morte del padre, dicono di aver subito minacce e intimidazioni mafiose per costringerle a ce