Maltempo Basilicata | neve nel Potentino | scuole chiuse in molti Comuni

Intesa nevicata dalla notte nel Potentino: a causa del Maltempo e in considerazione dell'allerta meteo, oggi le scuole resteranno chiuse nel capoluogo e in molti altri comuni della provincia. E' in vigore, dalla serata di ieri, sulle strade provinciali e statali, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

Maltempo Basilicata : domani niente scuole chiuse a Matera - chiuso il Coc : chiuso nella mattinata di oggi il Centro operativo comunale della Protezione civile a Matera. Nel corso della giornata i mezzi del Comune hanno effettuato interventi al Borgo Venusio. domani niente scuole chiuse: gli impianti di riscaldamento sono entrati in funzione per consentire l’ingresso degli studenti nelle aule. “Non esistono piu’ condizioni di emergenza. La situazione in citta’ sta tornando alla normalita’. ...

Maltempo al Sud - disagi dalla Sicilia alla Basilicata. A Gela la neve blocca un’ambulanza : muore una donna : È morta per infarto su un’ambulanza, rimasta bloccata dal ghiaccio e dalla neve, lungo la strada provinciale verso l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, in Sicilia. La vittima è una donna di 90 anni di Butela, frazione della provincia di Caltanissetta, che i soccorritori stavano trasportando in ospedale con un attacco cardiaco: un tratto di strada ghiacciata ha costretto l’autista dell’ambulanza a fermarsi per montare le ...

Maltempo Basilicata : a Matera si lavora per migliorare l’accesso ai Sassi - migliora la situazione a Potenza : “Grazie all’opera dei volontari e delle squadre del Comune, stiamo operando per assicurare la pedonabilità della città specie nel centro storico e nelle strade di accesso ai Sassi“. Lo hanno evidenziato, in una nota congiunta, il vicesindaco di Matera e l’assessore comunale alla Protezione civile, Nicola Trombetta, i quali hanno aggiunto che “la maggior parte delle strade cittadine risultano essere libere dalla neve ...

situazione Maltempo in miglioramento in Basilicata: a causa delle temperature sotto lo zero, permane però il rischio ghiaccio. Nella notte non ha nevicato né a Potenza né a Matera. Sulle principali arterie della regione permangono i divieti di circolazione per i mezzi pesanti.

Prime nevicate anche sull'autostrada A2 del Mediterraneo dopo diverse ore di temperature rigide in tutto il Centro Sud. L'Anas ha decretato il codice giallo, con nevicate in atto, tra gli svincoli di Petina e Lagonegro, in Basilicata, e c'è uno stato di attenzione, con i mezzi spargisale in allerta, nelle zone a nord della Calabria. Al momento, comunque, la circolazione risulta regolare su tutta l'arteria.

A causa "delle avverse condizioni meteo ed alla luce delle previsioni che prevedono un ulteriore peggioramento", in Basilicata, sono state rinviate tutte le gare di calcio a 11 dei campionati regionali e del Settore giovanile scolastico previste per il fine settimane. Lo ha reso noto il Comitato regionale lucano della Lega nazionale dilettanti.

Maltempo - Basilicata sotto la neve. Disagi a Potenza e nel Materano : divieti per i mezzi pesanti e nidi chiusi : La Basilicata si è svegliata stamani sotto la neve e con temperature di alcuni gradi sotto lo zero: i Disagi principali sono stati segnalati nella provincia di Matera, dove sono stati numerosi gli interventi effettuati nelle ultime ore dai Vigili del Fuoco. Dopo Matera – da ieri ricoperta da diversi centimetri di neve – la notte scorsa la precipitazione ha raggiunto anche Potenza. Sono stati inoltre istituiti divieti per i mezzi ...

Maltempo e Neve al centro/sud : Basilicata e Umbria sotto la neve - freddo intenso e disagi

Fiocchi di neve e forte vento hanno interessato soprattutto il Centro-Sud del Paese con nevicate anche sulle coste e un drastico calo delle temperature. Criticità sulla strada statale ss7 Appia che da Potenza porta a Matera. La Polstrada: "In viaggio solo se ..."

Maltempo Basilicata : “Pronti per eventuali criticità” : La Regione Basilicata è pronta a raccogliere “segnalazioni di eventuali criticità che dovessero riscontrarsi a causa del Maltempo, da parte del comparto agricolo e zootecnico lucano”: lo ha reso noto l’assessore alle politiche agricole, Luca Braia. In vista delle nevicate che potrebbero interessare il territorio della Basilicata, Braia – attraverso l’ufficio stampa della giunta – ha spiegato che si sta ...

Maltempo Basilicata : chiuso il tratto della statale 18 a Maratea : A causa delle forti piogge che in queste ore stanno interessando il territorio della Basilicata, e’ temporaneamente chiuso – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, tra il km 221,300 e il km 241,880, nel territorio comunale di Maratea in provincia di Potenza. Lo rende noto Anas. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per mettere in sicurezza ...