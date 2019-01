huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Ho la Sma e questa è la mia ragazza, non la mia badante. Dimenticate i falsi miti sull'amore per un disabile' https://… - AlessioRossi78 : RT @HuffPostItalia: 'Ho la Sma e questa è la mia ragazza, non la mia badante. Dimenticate i falsi miti sull'amore per un disabile' https://… - HuffPostItalia : 'Ho la Sma e questa è la mia ragazza, non la mia badante. Dimenticate i falsi miti sull'amore per un disabile' - parabachim : Bangtan siete proprio infami a partecipare agli SMA il giorno prima del mio primo esame ???????????????? questa me la segno -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Quando Shane e Hannah camminano insieme per strada, sono tutti convinti che lei sia la sua. Shane, affetto da Sma, si muove con la sedia a rotelle da quando aveva due anni, e per molti è difficile immaginare che unasenza disabilità come Hannah possa aver con lui una relazione sentimentale. Eppure i due - 25enni statunitensi - sono fidanzati da tre anni e hanno deciso di raccontare su un canale Youtube il loro rapporto, per sfatare isull'amore per un disabile. È stata Hannah a fare il primo passo. Rimase affascinata da Shane dopo averlo visto in un documentario in cui raccontava la sua vita. Decise allora di inviargli una email nel quale si complimentava per il suo senso dell'umorismo, aggiungendo infine di trovarlo molto carino. "Ho capito subito di voler conoscerepersona", ricorda Shane, "Non dimenticherò mai come il mio ...