Gli Emirati di Zaccheroni battono l' India | ottavi di Coppa d' Asia a un passo

Coppa d'Asia - Gli Emirati Arabi di Zaccheroni battono l'India e avvicinano gli ottavi : Emirati Arabi - Prima vittoria per la nazionale allenata da Alberto Zaccheroni in Coppa d'Asia . La compagine Emiratina, padrona di casa, batte l' India , 2-0, nella seconda giornata del Girone A e si ...

Coppa d'Asia 2019 - pari all'esordio per Zaccheroni : Gli Emirati Arabi pareggiano 1-1 con il Bahrein : Comincia con un pareggio l'avventura in Coppa d'Asia di Alberto Zaccheroni, oggi alla guida della nazionale degli Emirati Arabi. Termina 1-1 il match inaugurale contro il Bahrein, che si è disputato ...

Coppa d'Asia al via : pari all'esordio per Gli Emirati Arabi di Zaccheroni : Si alza il sipario sulla Coppa d'Asia 2019, che vede per la prima volta ai nastri di partenza ventiquattro squadre. Si gioca negli Emirati Arabi, in un torneo che parla anche molto italiano: sulla ...

Marchisio - capodanno con la famiglia a Dubai : il calciatore vola al caldo deGli Emirati e si concede una cena da Nusr-Et [FOTO E VIDEO] : Arrivo a Dubai e cena da Nusr-Et: la famiglia di Claudio Marchisio si prepara a festeggiare il capodanno negli Emirati Arabi Claudio Marchisio, dopo aver patito il freddo a San Pietroburgo ed essere passato da Torino a salutare parenti ed amici, è volato a Dubai con la famiglia. Insieme alla moglie Roberta Sinopoli ed ai figli Leonardo e Davide, il calciatore ex Juventus si concede un po’ di relax nel lussuoso paradiso di Dubai, dove ...

Papa Francesco fa la storia : andrà neGli Emirati Arabi Uniti : Papa Francesco è stato più volte accostato a viaggi dal tenore storico. Da tempo, specie dopo la firma dell'accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi e sull'istituzione di nuove diocesi, si parla ...

Papa Francesco dal 3 al 5 febbraio neGli Emirati Arabi Uniti : ... assicurandogli l'impegno per la pace, la sicurezza e lo sviluppo nel mondo. 'Accogliamo la notizia della visita di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti a febbraio prossimo', ha commentato su ...

Il Papa neGli Emirati Arabi - dal 3 al 5 febbraio ad Abu Dhabi : Città del Vaticano, 6 dic., askanews, - Accogliendo l'invito di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe ereditario di Abu Dhabi, Sua Santità Papa Francesco visiterà Abu Dhabi, ...

Gli Emirati Arabi hanno graziato un ricercatore britannico condannato all’ergastolo per spionaggio : Il ricercatore britannico Matthew Hedges, che lo scorso 21 novembre era stato condannato all’ergastolo negli Emirati Arabi Uniti con l’accusa di spionaggio, è stato graziato. Hedges, che ha 31 anni ed è uno studioso specializzato in Medio Oriente dell’università di Durham,

Emirati Arabi : lasciata dal fidanzato - lo uccide - lo cucina e lo serve aGli operai : Una vicenda tanto grave quanto quasi indicibile per la crudeltà con la quale si è consumata, si è verificata nella nazione della penisola araba degli Emirati Arabi Uniti, dove una donna si è resa protagonista di una macabra azione nei confronti del suo ex fidanzato, 'colpevole' di averla lasciata dopo sette anni di fidanzamento. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Corriere della Sera, infatti, una donna marocchina, la cui identità non è ...

Jessica Melena super sexy a Dubai - la moglie di Immobile sola soletta neGli Emirati [GALLERY] : Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, senza il marito vola a Dubai e si fa fotografare in sexy pose nell’ambita meta vacanziera Ciro Immobile è in ritiro con la Nazionale e Jessica Melena, moglie del calciatore della Lazio, è volata a Dubai per godersi un po’ di relax insieme alle sue due figlie. La bellissima Wags non ha dimenticato di mostrare le sue curve sui social, coperte solo da provocanti bikini. La vacanza negli ...

Diletta Leotta sexy a Dubai - la bellissima giornalista in relax sulle spiagge deGli Emirati [VIDEO] : Diletta Leotta si mostra in bikini a Dubai, la sexy giornalista in vacanza se la spassa nella lussuosa meta vacanziera Diletta Leotta a Dubai. Approfittando della pausa della Serie A, la bellissima giornalista è volata negli Emirati Arabi dove si è mostrata in bikini sulle bianche spiagge della splendida meta vacanziera degli Emirati Arabi. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<<L'articolo Diletta Leotta sexy a Dubai, la ...

Eni rafforza la sua presenza neGli Emirati Arabi Uniti : Continua il piano di espansione e diversificazione di Eni nella penisola Arabica. Il Ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti e Amministratore Delegato della società di stato Abu Dhabi National Oil ...