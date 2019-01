Vincenzo Barone si è dimesso da direttore della Scuola Normale di Pisa

Si è dimesso Vincenzo Barone - rettore della Normale di Pisa - dopo lo scontro sul progetto Napoli : Il professor Vincenzo Barone, direttore della Normale di Pisa, presenterà le proprie dimissioni nel corso della seduta del Senato accademico di oggi. "Non ho nulla da commentare, d'ora in avanti penserò un po' di più alla mia salute" fa trapelare il rettore, confermando la decisione.Anche i suoi fedelissimi devono averlo convinto che la battaglia era ormai persa e un ulteriore muro contro muro, dicono in molti a Palazzo ...