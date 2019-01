Morto l’immunologo Fernando Aiuti | non si esclude il suicidio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Èa Roma, al Policlinico Agostino Gemelli, il famoso immunologo, pioniere della ricerca e della lotta contro l’Aids, fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids): aveva 83 anni. Sul decesso è stato aperto un fascicolo di indagine dalla procura e non sisi sia trattato di un“E’, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, con lui ho litigato tantissime volte.. Ricordando l’uomo e il professore non posso fare altro che dire grazie per il suo enorme contributo alla lotta contro L’Aids“: queste le parole di Rosaria Iardino, la donna sieropositiva attiva nella sensibilizzazione contro il virus, protagonista dell’episodio del 1991, quando alla Fiera di Cagliari, durante un congresso in cui si discuteva della possibilità che l’AIDS si ...