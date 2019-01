Il giorno del reddito ma c' è ancora incertezza

Kate Middleton - William non è con lei il giorno del suo compleanno : è impegnato in altri festeggiamenti : Kate Middleton compie oggi, mercoledì 9 gennaio, 37 anni ma, per la prima volta in 6 anni di matrimonio, il principe William non sara accanto a lei in questa giornata. Come confermato da un tweet ufficiale di Kensington Palace infatti, William è impegnato infatti in altri festeggiamenti, quelli per il trentesimo anniversario dell’Air Ambulance di Londra al Royal London Hospital. Un evento al quale non sarebbe mai potuto mancare: per due ...

Oroscopo del giorno 11 gennaio : gran venerdì per Scorpione e Sagittario non per Bilancia : L'Oroscopo del giorno 11 gennaio 2019 ha già messo la "marcia veloce" in vista del prossimo venerdì. In primo piano, come sempre, c'è la classifica stelline con le previsioni sull'amore e sul lavoro: vogliosi di dare un valore, positivo o negativo che sia, a questo fine settimana lavorativo? Bene, senza indugiare oltre iniziamo pure a dare qualche notizia in merito ai sei segni analizzati in questo contesto. Come da titolo, la giornata in ...

Nuovo album dei Napalm Death nel 2019 - parola del frontman Barney Greenway : “Potrebbe uscire in qualsiasi giorno” : Il Nuovo album dei Napalm Death uscirà nel 2019. A confermarlo è Barney Greenway, leader della band grindcore e Death metal di Meriden, in un'intervista rilasciata all'emittente francese No Name Radio lo scorso novembre. In quell'occasione Greenway aveva specificato che la band non avrebbe rilasciato edizioni speciali dei vecchi album per celebrare gli anniversari delle pubblicazioni: «Noi siamo una band in continua evoluzione, non abbiamo ...

Anna Tatangelo - il giorno del compleanno : la sorpresa di Gigi D'Alessio che colpisce dritta al cuore : Un meraviglioso risveglio per Anna Tatangelo.Oggi, mercoledì 9 gennaio, è il suo trentaduesimo compleanno e la giornata per lei è iniziata all'insegna di una romantica sorpresa. L’amore ritrovato con Gigi D’Alessio va a gonfie vele, tant’è che il cantante napoletano ha deciso sorprendere la compagna

La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola con una pagina bianca : "E' il rischio se muore la nostra voce" : Lettera ai lettori del cdr e dell'assemblea dei giornalisti: "Giornalisti e dipendenti non percepiscono lo stipendio ma hanno continuato a garantire l'uscita del giornale: chiediamo risposte"

F1 - Massimo Rivola racconta Leclerc : “il giorno dopo la morte del padre arrivò a Baku e vinse - è un predestinato” : L’ex responsabile della Ferrari Driver Academy ha parlato di Leclerc, svelando alcuni retroscena relativi alla sua carriera Si è preso la Ferrari dopo solo un anno di Formula 1, dopo averla conosciuta a fondo come pilota dell’Academy. Charles Leclerc non si può dire che non sia un predestinato, un ragazzo tutto d’un pezzo che sa quello che vuole dalla vita. LaPresse/Photo4 Tante le difficoltà superate nel corso degli ...

Cristiano Ronaldo - cartoline da Dubai : il ‘buongiorno’ è in compagnia del falco [FOTO] : Cristiano Ronaldo si fa immortalare in uno scatto con un falco in mano ed augura il buongiorno ai suoi follower da Dubai Dopo lo L'articolo Cristiano Ronaldo, cartoline da Dubai: il ‘buongiorno’ è in compagnia del falco [FOTO] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Da 'Lion La strada verso casa' a 'Il giorno del giudizio' : la tv del 9 gennaio : Su RaiTre alle 21.15 l'appuntamento è con "Chi l'ha visto?" , il programma alla ricerca delle persone scomparse e di approfondimento dei casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Per chi ...

Le notizie del giorno – I clamorosi retroscena sulla vita di Buffon : Le notizie del giorno – “E’ vero che una volta prese qualche manganellata dalla polizia? E’ una storia che risale a vent’anni fa. Dopo una partita diedi un passaggio a un tifoso del Parma. Al casello c’era un posto di blocco della polizia. Appena vide le luci blu, lui si dileguo’. A confronto con loro rimasi solo io. Oggi, ovviamente, non commetterei piu’ quelle leggerezze, ma riconosco ancora quel ragazzo capace di slanci di ...

Il giorno del Giudizio : il magistrato Maresca racconta la caccia all'ultimo dei Casalesi : La più importante operazione antimafia in Campania negli ultimi dieci anni, raccontata per la prima volta dalla voce di chi quell'operazione l'ha diretta e condotta in prima...

F1 - nuovo arrivo a Maranello : primo giorno in fabbrica per un nuovo pilota della Ferrari : Nella giornata di ieri, passata alla storia per l’avvicendamento tra Arrivabene e Binotto, la Ferrari ha accolto in fabbrica a Maranello la new entry Wehrlein Giornata particolare in casa Ferrari quella di ieri, nel corso della quale Mattia Binotto è diventato il nuovo team principal del Cavallino prendendo il posto di Maurizio Arrivabene. LaPresse/Photo4 Questo avvicendamento, che ha monopolizzato la stampa sportiva, non è stato ...

Pitti Uomo 95 - gli eventi del primo giorno da non perdere : La più prestigiosa e attesa manifestazione di moda maschile a livello mondiale, Pitti Immagine Uomo, organizzata come ogni anno a Firenze presso la Fortezza da Basso, aprirà i battenti oggi, martedì 8 gennaio 2019. Il tema di questa edizione numero 95, che vede come Guest Designer Glenn Martens, direttore creativo di Y/PROJECT, è ARE YOU “IN” OR “OUT” OF THE BOX? Ogni edizione di Pitti Uomo è ...

Oroscopo del giorno 9 gennaio : Bilancia in affanno - impegni per la Vergine : L’Oroscopo del giorno 9 gennaio 2019 si prevede pieno di scelte importanti per molti dei segni zodiacali. Questioni di lavoro spinose aspettano Ariete e Cancro mentre per Bilancia e Scorpione sarà fondamentale risolvere una questione di cuore. Toro e Gemelli, invece, dovranno cercare di risparmiare tutta l’energia. Vediamo quali sono le previsioni degli astri per i 12 segni per la giornata di mercoledì. impegni per Ariete e Vergine Le previsioni ...

Le notizie del giorno – Giornata di lacrime per Astori - il caso Bale e le ultime sulla morte del tifoso dell’Inter : Le notizie del giorno – “Un anno fa era il tuo 31esimo compleanno. Quel 13 al contrario… Ci manchi capitano”. E’ il commovente messaggio suo profilo twitter da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella, ricordando nel giorno del suo trentaduesimo compleanno il difensore e capitano gigliato Davide Astori, scomparso lo scorso 4 marzo. Tutto il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte del calciatore ma anche e soprattutto ...