Germania | Pil in recessione tecnica o zero crescita a fine 2018 ma nel 2019 +1 | 5%

Germania - rivisto al ribasso il Pil : nel 2018 crescerà solo dell’1 - 5%. Era previsto il 2% : La Bundesbank ha rivisto al ribasso le stime di crescita della Germania per l’anno in corso e il successivo: nel 2018 il Pil crescerà solo dell’1,5% (contro il 2% previsto sei mesi fa). Mentre per il 2019 e il 2020 la banca centrale tedesca parla adesso di una crescita dell’1,6%, (contro l’1,9% previsto a giugno per il 2019). Se da un lato i tassi di crescita medi annuali saranno abbastanza stabili, gli aumenti trimestrali nel corso del ...

Fitch taglia stime Pil Germania per il biennio 2018-2019 : L 'agenzia di rating Fitch vede grigio sull'economia tedesca tanto da rivedere al ribasso le stime sulla crescita. In base alle ultime previsioni, il Pil tedesco salirà quest'anno all'1,8% in rallentamento all'1,7% il prossimo anno. Ricevi ...

Perchè quando cala il Pil in Germania cala anche il Pil in Italia : ...2 = Giappone 42,4 2 Veneto 18 > Canada 14 3 Emilia-Romagna 13,1 > Vietnam 13 4 Piemonte 11,2 > Slovenia 11,1 5 Lazio 8,7 > Arabia Saudita 7,4 E così quando l'economia tedesca rallenta, quella ...

Crescita - nel terzo trimestre pil della Germania in calo dello 0 - 2% : è la prima volta dal 2015. Pesa il mercato auto : Non solo la frenata dell’Italia, la cui Crescita si è fermata. A zavorrare la Crescita dell’Eurozona nel terzo trimestre è stata soprattutto la Germania, che per la prima dall’inizio del 2015 ha visto il pil diminuire dello 0,2%. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Eurostat mercoledì. La battuta d’arresto dopo i +0,4 e +0,5% dei trimestri precedenti è però ritenuta temporanea: gli analisti continuano a ...

