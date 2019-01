Chili di troppo e grasso sulla pancia? Attenzione perché potrebbero causare danni al

Chili di troppo in arrivo con il Natale? Ecco le semplici regole per mangiare tutto senza ingrassare : Il periodo natalizio, si sa, è uno di quelli in cui molti dimenticano i buoni propositi per una dieta sana ed equilibrata, e per tenere in forma e in piena salute il proprio corpo. Ma seguire delle regole alimentari anche in questo periodo di eccessi è possibile: basta attenersi alle regole e ai ‘segreti’ degli esperti per non ingrassare durante le vacanze di Natale. Nello specifico si tratta di combinazioni alimentari in grado di ...